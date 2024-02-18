Рассел Кроу поделился, что десять лет жил с переломом обеих ног

Рассел Кроу, знаменитый своими ролями в таких знаковых фильмах, как «Гладиатор» и «Прекрасный ум», в настоящее время активно занимается промоцией своего новейшего фильма «Страна зла». В этом экшене ему на съемочной площадке составили компанию такие известные актеры, как братья Лиам и Люк Хемсворты, а также Рики Уиттл и Майло Вентимилья.

© Кадр из фильма "Экзорцист Ватикана"

Во время маркетинговой кампании фильма Кроу поделился своим опытом съемок в фильме «Робин Гуд» 2009 года, когда он продолжал работать, несмотря на сломанные ноги. Травмы были получены в результате трюка, который требовал от Кроу прыжка с высоты на твердую поверхность, передает портал boda. Актер продемонстрировал невероятную стойкость, продолжая съемки без медицинской фиксации и обезболивания.

Кроу не обсуждал полученные травмы с командой производства и не брал отгулов, преодолевая значительные физические испытания. Только спустя десять лет, столкнувшись с необычными болями, он узнал от врача о наличии старых переломов, что стало для него полной неожиданностью.