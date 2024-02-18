Руни Мара ждет второго ребенка от Хоакина Феникса

Актриса Руни Мара станет мамой во второй раз. Об этом сообщает Daily Mail.

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Руни Мара объявила о своей беременности на Берлинском международном кинофестивале. Актриса вышла на красную ковровую дорожку в черном объемном платье без бретелей. Знаменитость сделала гладкий пучок и макияж с угольно-черными стрелками и розовой помадой. Артистка позировала фотографам, положив руки на живот.

Руни Мара состоит в отношениях с актером Хоакином Фениксом. Они познакомились в 2013 году на съемках фильма «Она» Спайка Джонза. Через три года они начали встречаться. А в 2017-м подтвердили свой роман. Влюбленные впервые стали родителями в августе 2020 года. У пары появился сын. Знаменитости назвали его Ривером, в честь брата артиста. Руми Мара и Хоакин Феникс стараются не афишировать свою личную жизнь.