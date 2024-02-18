Марго Робби восхитила поклонников выходом в сияющем мини-платье с декольте
Голливудская актриса Марго Робби стала гостьей вечеринки Charles Finch & Chanel Pre-BAFTA, которая состоялась 17 февраля. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.
33-летняя Марго Робби выбрала для мероприятия наряд в черном цвете. Актриса вышла в свет в сияющем мини-платье Chanel, которое было украшено пайетками. Наряд с декольте подчеркнул фигуру артистки. Звезда дополнила образ маленькой сумкой и блестящими босоножками на каблуках. Марго Робби сделала легкие локоны и макияж с акцентом на красные губы. Читатели Daily Mail оценили выход знаменитости.
«Она такая красивая», «Она действительно выглядит идеально, настоящая кукла Барби», «Одна из самых красивых женщин в мире сейчас», — писали в комментариях.
23 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.
Райан Гослинг заявил, что польщен тем, что его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако актер разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад Марго Робби и Греты Гервиг. По его мнению, работа Робби и Гервиг «должна быть отмечена наряду с работой других очень достойных номинантов».