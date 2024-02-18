Марго Робби восхитила поклонников выходом в сияющем мини-платье

33-летняя Марго Робби выбрала для мероприятия наряд в черном цвете. Актриса вышла в свет в сияющем мини-платье Chanel , которое было украшено пайетками. Наряд с декольте подчеркнул фигуру артистки. Звезда дополнила образ маленькой сумкой и блестящими босоножками на каблуках. Марго Робби сделала легкие локоны и макияж с акцентом на красные губы. Читатели Daily Mail оценили выход знаменитости.

23 января Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов 96-й церемонии вручения премии «Оскар» , которая состоится 10 марта. В списке не оказалось Марго Робби, что вызвало диссонанс в киносфере.

Райан Гослинг заявил, что польщен тем, что его номинировали на лучшую мужскую роль второго плана в картине. Однако актер разочарован тем, что Американская академия кинематографических искусств и наук не оценила вклад Марго Робби и Греты Гервиг. По его мнению, работа Робби и Гервиг «должна быть отмечена наряду с работой других очень достойных номинантов».