Умер сыгравший д’Артаньяна легендарный актер Жерар Барре

15 февраля в Андалусии скончался Жерар Барре, один из самых известных и узнаваемых французских артистов своего поколения. Его работы хорошо знали в нашей стране.

© 0Российская Газета

Барре - актер театра, кино и телевидения, музыкант, писатель и продюсер. Родился в 1931 году в Тулузе, настоящее имя - Жерар Марсель Луи Баррайе. Подростком увлекся джазом, собрал группу, занимался спортом - регби, бокс, фехтование. Поехал в Париж - обучаться актерскому мастерству, играл в ночных клубах, в театре. Служил в армии, год - в Алжире. Вернувшись домой, записал дебютную пластинку. Продолжил играть на сцене. С середины 1950-х снимался.

В фильмографии - "Капитан Фракасс", д`Артаньян в линейке про трех мушкетеров 1960-х, "Дама с камелиями" 1962-го, "Шахерезада", "Скарамуш", "Открой глаза" Аменабара, "Сексуальная тварь", "Пирамида бога солнца" и "Сокровища ацтеков", десятки других.

В 1966-м, после съемок в "Сокровище ацтеков", Барре женился на партнерше по ленте - испанской актрисе и танцовщице Терезе Лорка, у них родились двое детей.