Скорпиона в «Мортал Комбат 2» вновь сыграет Хироюки Санада

Съёмки продолжения «Мортал Комбат» закончились ещё пару недель назад, однако до сих пор не было известно, вернётся ли Скорпион и кто его вообще сыграет. В рамках продвижение сериала «Сёгун», премьера которого состоится в конце февраля, актёр Хироюки Санада подтвердил, что он вернётся в «Мортал Комбат 2».

© Чемпионат.com

Когда его спросили, стоит ли ожидать драку между Джонни Кейджем (Карл Урбан) и Скорпионом, то Санада ответил следующее.

Я понятия не имею, что мне сказать. Но да, я закончил свои съёмки [для фильма] в Австралии.