Стало известно, почему Брэд Питт съехался с возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная, тренер Инес де Рамон, решили съехаться, потому что много времени проводили вместе. Об этом сообщает People.

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По словам инсайдера, влюбленные посчитали переезд «естественным» следующим шагом в их отношениях.

«Они проводили так много времени вместе у Брэда Питта, что для Инес де Рамон имело смысл переехать к нему. Он очень счастлив с ней. Съехаться было естественным делом», — сообщил источник.

Инсайдер отметил, что Брэд Питт «нашел свою искру» с возлюбленной. По его словам, для актера это первые серьезные отношения после расставания с Анджелиной Джоли в 2016 году.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.