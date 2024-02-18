Латвия, беременность, отъезд из РФ: где сейчас актриса Мария Шумакова

«Встать по ту сторону камеры меня побудило желание стать сценаристом. Я пишу с детства — наверное, с восьми лет. Помню, как отправляла рассказы на конкурс „Дебют“. Пишу и сценарии, и рассказы, и просто посты, но обычно эта работа уходит просто в стол. В какой-то момент почувствовала, что готова реализовать написанное. И чего греха таить, актерская профессия требует сильного психического подключения, которое нервная система не всегда выдерживает. Мне захотелось попробовать себя в чем-то другом. Я начала учиться на сценариста в школе „Индустрия“ Федора Бондарчука, обучение в которой предполагает съемку самостоятельного фильма. Я сняла свой первый короткий метр, и мне понравилось быть по ту сторону камеры. Конечно, многому еще придется научиться, но мне хотелось бы проявить себя и как сценарист, и как режиссер. Снимать понятное кино», — делилась она с «Газетой.Ru».