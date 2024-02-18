Первый канал, отказ от соцсетей, съемки: как сейчас живет Надежда Михалкова

Актриса Надежда Михалкова известна по ролям в фильмах «Беспринципные», «Лед-2», «Батя». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

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Чем известна Надежда Михалкова

Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда родилась 27 сентября 1986 года в Москве. Она начала сниматься в кино в шестилетнем возрасте. Во время учебы в школе увлеклась дизайном одежды и создала проект «Надин», который представила на конкурсе юных модельеров.

Высшее образование Надежда Михалкова получила в МГИМО, отучившись на факультете международной журналистики. Первая известность к ней пришла после участие в фильме «Утомленные солнцем». На роль Нади Котовой ее утвердил отец. Мелодраму высоко оценили в США, после чего Никиту Михалкова вместе с дочерью пригласили на церемонию вручения премии «Оскар».

В 2016 году состоялся режиссерский дебют Надежды Михалковой. Она представила ленту «Чурросы». Также под ее руководством вышли фильмы «Проигранное место», One Mango, Please, «Номинация».

Что известно о личной жизни Надежды Михалковой

В 2010 году Надежда Михалкова вышла замуж за актера и кинопродюсера Резо Гигинеишвили. Они венчались на родине супруга, в Грузии. Спустя год после свадьбы артистка родила дочь Нину, а в 2013 году — сына Ивана.

В октябре 2017 года Михалкова подала на развод. По словам окружения пары, супруги уже длительное время до официального расставания жили не вместе. После начала спецоперации Гигинеишвили осудил действия российского правительства и обосновался в Грузии, однако связи с Россией не прервал.

«Я работаю в Москве. Для моих детей важно, чтобы отец был рядом. Я приезжаю к ним, общаюсь. Надя — замечательная мама, хорошо воспитывает детей, но важно, чтобы и я был с ними», — отмечал он в интервью.

О личной жизни Надежды Михалковой вновь заговорили в сентябре 2023 года, когда она пришла на премьеру фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Слухи о появлении избранника артистка не комментировала.

Чем сейчас занимается Надежда Михалкова

Сейчас Надежде Михалковой 37 лет, и она продолжает работать в российском кинематографе. По словам артистки, знаменитая фамилия помогает ей совершенствоваться в профессии.

«Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически», — говорила она.

В 2023 году с Надеждой Михалковой вышел сериал «Беспринципные в деревне». В текущем году артистка появится на экране в лентах «Сломя голову», «Карьеристки» и «Первый номер».

Также Михалкова снимает фильм «Огненный мальчик». Это история о молодом парне, который попадает в плохую ситуацию, становится ее свидетелем и соучастником. Одну из главных ролей сыграет Юлия Высоцкая. Съемки артистка совмещает с работой на телевидении. В 2023 году она стала судьей в новом музыкальном проекте Первого канала «Перепой звезду».