Вокруг сотни статистов, летят стрелы, горящие горшки поджигают замок — отступать некуда. Помню, перед прыжком [с решётки крепостных ворот на землю] я стоял и думал: «Сейчас будет больно».

По словам актёра, после случившегося он ещё очень долго мучался от странных ощущений, однако никаких выходных или отпусков не брал. Спустя 10 лет Кроу пришёл к врачу с жалобами на боль в ногах. Специалист сделал рентген и поинтересовался у звезды, когда он успел сломать голени.