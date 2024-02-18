Судьба Трындычихи: как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Эмилии Трейвас

Советская актриса Эмилия Трейвас запомнилась миллионам зрителей старшего поколения в блестяще сыгранной ею роли трындычихи в фильме «Свадьба в Малиновке», снятом почти 60 лет назад. Как сложилась ее судьба — в материале «Вечерней Москвы».

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Съемки «Свадьбы в Малиновке» завершились, фильм готов к премьере — весной 1967-го советский народ получит ярчайшую музыкальную комедию. Режиссеру Андрею Тутышкину внутренний голос подсказывал: будет успех. Но смутное не беспокойство даже, а чувство неудобства не отпускало. Нехорошо получилось с Эммой Трейвас. Нехорошо и все. А Эмма, или Эмилия, не держала ни на что зла. Таким уж она была человеком.

Эмилия Трейвас родилась в 1918 году. В семье кроме нее росли еще сестра и два брата. К окончанию школы Эмма расцвела. Она не была красива той красотой, что именуется классической, но лучилась невероятным обаянием. И доброта ее просто плескалась через край.

После школы она поработала год в «Комсомолке», но поняла, что без сцены для нее жизни нет, поступила в Театрально-музыкальное училище имени Глазунова, окончила его с отличием и тут же, с подачи Ивана Пырьева, получила роль-крохотульку в картине «Свинарка и пастух». Съемки, правда, чуть не сорвались: Пырьев написал заявление в добровольцы, исполнителя главной мужской роли Владимира Зельдина ждали в танковых войсках…

Но работу над картиной велено было продолжить. И не беда, что в кадре Эмилия мелькала лишь чуть-чуть, а в титрах отсутствовала. Другая бы расстроилась, но не она! Она радовалась приобретенному опыту, а еще больше — тому, что подружилась с актрисой Мариной Ладыниной, сыгравшей в фильме главную героиню.

«Тетка была удивительно светлым человеком, — рассказывает родной племянник Эмилии Трейвас, сын ее сестры Розы, Вадим Трабун. — Но она и сильной была! Летом 1941 года Эмма записалась добровольцем в народное ополчение. Сначала ее использовали на каких-то работах, но через месяц-другой отправили в одну из актерских агитбригад, и так она прошла всю войну. Она и ранена была, правда, осколочное ранение, тем не менее пришлось лечить лицо и зубы… Вот на этом фото она, кстати, с женихом, Колей. Его война быстро у нее отняла. Но тетка не сломалась, хотя трагедия была страшная. Даже тут, на фото в гимнастерке, она и то улыбается…»

Да, улыбка была ее фирменным знаком. Вадим склоняется над пачками фотографий. Перед нами — море снимков, афиши, документы, программки… А уже знакомая улыбка — мелькает, мелькает, мелькает… Еще во время войны Эмилия Трейвас стала членом труппы Центрального театра транспорта (ныне — Театр имени Гоголя. — «ВМ»). Театр она обожала, работала на износ, никогда ни на что не жалуясь. Там же случился у нее и служебный роман: с Владимиром Павловичем Мамонтовым они прожили до конца ее дней, вместе выходили на сцену, держали залы и составили в своем роде беспрецедентный актерско-семейный дуэт, пользовавшийся огромным успехом — уже после перехода их в Москонцерт.

«А вот она с Зиной Евтушенко, мамой Евгения Евтушенко. Ох и боевая баба была! — смеется Вадим. — Они подружились еще во время войны и общались всю жизнь. Если тетка зевала во время игры в преферанс, Зинаида Ермолаевна и матернуться могла, ух, какая была! А вообще общалась тетка с огромным количеством народу, я кого только в доме у нее не видел»

И сам Женя Евтушенко к ней приходил часто — как-то пришел с Окуджавой; Глеб Стриженов бывал, Николай Сличенко… Он, кстати, пел у нее дома романсы, которых никогда не пел со сцены, это что-то потрясающее было! Заметьте, на музыку Тихона Хренникова! С певицами Ниной Дордой и Ларисой Мондрус дружила. А как-то мы с ней шли мимо сада «Эрмитаж», и к ней кинулся, распахнув объятия, Утесов. Вот, кстати, и он, изображен на обрывке папиросной бумаги, но узнаваемо. Хорошие отношения с ним начались у Эмилии Трейвас с совместной работы.

«Когда оркестр Утесова закрыли на фоне борьбы с чуждым для нашей страны джазом, он сезон или два играл в театре, и Эмма играла вместе с ним, в том числе в водевиле, специально поставленном под него — "Шельменко-денщик"», — рассказывает Вадим Трабун.

В театре у Трейвас было много разных ролей, но, конечно, как комедийная актриса она не имела себе равных. Наконец ее заметили и в кино, ведь славой актера одаривало именно оно. После музыкальной комедии «Девичья весна» посыпались предложения о съемках, в 1962 году ее пригласили на главную роль в картине «Необыкновенный город»; их пара с Борисом Новиковым творила на экране чудеса. А в 1967 году ее пригласили на съемки «Свадьбы в Малиновке».

Это был шанс обрести и всесоюзную славу, и почувствовать себя вольготнее материально. Но Эмма Моисеевна об этом не думала. Образ Гапуси поселился в ее голове, она уже будто сроднилась с ней!

«Фотографии из «Свадьбы в Малиновке» у меня отдельно отложены, — поясняет Вадим Трабун, выдвигая на центр стола груду черно-белых снимков. — Да, прекрасный фильм… Тетка была счастлива, когда Андрей Тутышкин пригласил ее сыграть Гапусю, это же, в общем, главная роль! И вдруг он однажды пришел к ней в квартиру, встал на колени и говорит: «Эммочка, прости. Ничего не могу сделать. Из Госкино позвонили и сказали: играть будет Зоя Федорова!»

Для кого-то в такой ситуации разрушился бы мир. Кто-то воспылал бы ненавистью к «сопернице», поскольку было понятно, что проект может ожидать и всесоюзная слава. Эмма, конечно, переживала. Но ее внутреннего света хватило не только на то, чтобы простить без вины виноватого Тутышкина и не жаловаться на «судьбу-злодейку», но и на то, чтобы во время съемок подсказывать Зое Федоровой те самые ходы и «ключики» к образу, что она разработала для себя. И делала она это так деликатно и тонко, что смогла не обидеть Федорову… К этому моменту Федорова уже пережила свой ад — и многочисленные потери близких, и лагеря. А Эмилия Трейвас умела сострадать...

В «Свадьбе в Малиновке» она сыграла Трындычиху. Имя это стало нарицательным, для многих именно этот образ всплывает первым, стоит лишь упомянуть легендарную картину. Однако факт: звонок из высокого кресла отнял у прекрасной актрисы шанс к успеху другого уровня. Правда, близкие подруги Эммы переживали эту ситуацию глубже, чем она сама. И вот Трындычиха стала притчей во языцех, а Эмму по-прежнему не узнавали на улицах... Впрочем, она не жаловалась на недооцененность. Да ее и не было, последней: их номера с Владимиром Мамонтовым собирали полные залы...

«Эммочка и Владимир Павлович ушли в Москонцерт, устав от сумасшедшей занятости: по 30 спектаклей в месяц у них было, да еще и репетиции. А зарплата мизерная, хотя Трейвас считалась актрисой высшей категории. В Москонцерте они сделали несколько программ, в том числе блестящий номер по сказкам народов СССР. Они были очень колоритны, остроумны, у них были амплуа, если сравнивать с цирковыми, «белого» и «рыжего» клоунов: он косит под простачка, она играет кого-то поумнее. Сказки были объединены в один спектакль, они и костюмы придумали к нему сами, — рассказывает Вадим. — Дети смотрели, раскрыв рты, не отрываясь«

Да много было и других удач. Помните «Шторм» Билль-Белоцерковского, там еще Раневская играла в знаменитой сцене «допрос спекулянтки» — «А что говорить?». Так вот, они поставили эту сценку, а я им чуть-чуть помог с реквизитом: вырезал из дерева и покрасил черным лаком пистолет. И предупреждал Владимира Павловича: не стучите им по столу, звук деревянный будет! Так что вы думаете? Он в ажиотаже именно это и сделал — стукнул им! Хохоту было…

Работа в Москонцерте позволила супругам задышать свободнее. До этого они жили в съемном жилье, потом получили малюсенькую комнату на улице Казакова.

«Там через всю комнату по полу проходила сливная труба, на которую они постоянно натыкались и едва не падали, — рассказывает Вадим Трабун. — Знакомства у тетки были колоссальные, к тому же ее действительно все любили, но она была великая скромница и даже представить не могла, что воспользуется какой-то протекцией. Кстати, Людмила Зыкина не раз говорила ей: «Эммочка, ну давай я похлопочу о звании…», но тетка отказывалась. А когда началась концертная жизнь, они все-таки вступили в кооператив и не без труда, но смогли приобрести свое жилье: скромную по нашим временам двушку на Каретном Ряду»

Она писала веселые стишки и частушки, иногда «подбивая» ими собственные роли, всех заряжала оптимизмом и не позволяла себе грустить. Плотная обворожительная «пышечка» вполне могла бы соперничать со знаменитой Натальей Крачковской, однако пробивных сил в ней не было.

«Да и относились они с Мамонтовым к «длинным», то есть торящим себе дорогу, пробивным актерам, без особого уважения, — вспоминаем Вадим. — Она не осуждала никого, но сама так не могла. И не от нее, а именно по рассказам Николая Сличенко я знаю, что на съемках «Свадьбы в Малиновке» все местные крутились вокруг тетки, приносили свои борщи-галушки и прочее. Она притягивала всех, но не пользовалась этим, потому что была актриса настоящая, комическая, но и драматическая. И в небольшой роли Трындычихи ее запомнили все!»

А помните потерпевшую в трамвае, у которой Шура Балаганов (Леонид Куравлев) ворует кошелек в «Золотом теленке»? И эта потерпевшая, и сыгранные Эммой буфетчицы и поварихи запомнились многим: уж больно они были яркими! Детей Господь ей не послал. Эмма приняла дочерей Владимира Павловича от первого брака, Ирина так вообще жила с ними. Дома же у Трейвас всегда были рады гостям, все ценили ее тепло и доброту.

Она сыграла в кино два десятка ролей, озвучила смешную Печку в мультфильме «Вовка в Тридевятом царстве», была внутренне сильнее многих, но вечно скромничала, недооценивая себя. А в январе 1982 года после репертуарного просмотра в Москонцерте она изрядно понервничала; как это бывало многократно, побежала к Марине Ладыниной. И уже дома у нее — упала… Все произошло быстро. Инсульт забрал ее в 63 года.

«Я вспоминаю, как мы однажды встречали у тетки Новый год. Какие яркие люди сидели за столом, какие разговоры велись! А подруга теткина, Вера Орлова, мне рассказала, что совершенно случайно попала «под награду» после фильма «Сказание о земле Сибирской». Ничего подобного у тетки в жизни не было, но она не переживала, — рассуждает Вадим Трабун. — Но когда я пересматриваю ее фотографии, смотрю на созданные ею образы, конечно, думаю, что судьба ее могла сложиться совсем не так…»

Лучшие роли

В театре:

«Сказка об Иване-царевиче» — Домна Пантелеевна;

«Шельменко-денщик» — Эвжени;

«Испанский священник» — Эгла;

«Поют жаворонки» — Павлина Бохан.

В кино:

«Девичья весна» — Повариха;

«Свадьба в Малиновке» — Трындычиха;

«Семь стариков и одна девушка» — буфетчица.

Вместо эпилога