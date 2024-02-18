$92.55+0.7399.35+0.94
Войти в почту

Судьба Трындычихи: как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Эмилии Трейвас

Советская актриса Эмилия Трейвас запомнилась миллионам зрителей старшего поколения в блестяще сыгранной ею роли трындычихи в фильме «Свадьба в Малиновке», снятом почти 60 лет назад. Как сложилась ее судьба — в материале «Вечерней Москвы».

Судьба Трындычихи: как сложилась жизнь звезды «Свадьбы в Малиновке» Эмилии Трейвас
© Vm.ru

Съемки «Свадьбы в Малиновке» завершились, фильм готов к премьере — весной 1967-го советский народ получит ярчайшую музыкальную комедию. Режиссеру Андрею Тутышкину внутренний голос подсказывал: будет успех. Но смутное не беспокойство даже, а чувство неудобства не отпускало. Нехорошо получилось с Эммой Трейвас. Нехорошо и все. А Эмма, или Эмилия, не держала ни на что зла. Таким уж она была человеком.

Эмилия Трейвас родилась в 1918 году. В семье кроме нее росли еще сестра и два брата. К окончанию школы Эмма расцвела. Она не была красива той красотой, что именуется классической, но лучилась невероятным обаянием. И доброта ее просто плескалась через край.

Какой факт своей биографии скрывал Савелий Крамаров

После школы она поработала год в «Комсомолке», но поняла, что без сцены для нее жизни нет, поступила в Театрально-музыкальное училище имени Глазунова, окончила его с отличием и тут же, с подачи Ивана Пырьева, получила роль-крохотульку в картине «Свинарка и пастух». Съемки, правда, чуть не сорвались: Пырьев написал заявление в добровольцы, исполнителя главной мужской роли Владимира Зельдина ждали в танковых войсках…

Но работу над картиной велено было продолжить. И не беда, что в кадре Эмилия мелькала лишь чуть-чуть, а в титрах отсутствовала. Другая бы расстроилась, но не она! Она радовалась приобретенному опыту, а еще больше — тому, что подружилась с актрисой Мариной Ладыниной, сыгравшей в фильме главную героиню.

«Тетка была удивительно светлым человеком, — рассказывает родной племянник Эмилии Трейвас, сын ее сестры Розы, Вадим Трабун. — Но она и сильной была! Летом 1941 года Эмма записалась добровольцем в народное ополчение. Сначала ее использовали на каких-то работах, но через месяц-другой отправили в одну из актерских агитбригад, и так она прошла всю войну. Она и ранена была, правда, осколочное ранение, тем не менее пришлось лечить лицо и зубы… Вот на этом фото она, кстати, с женихом, Колей. Его война быстро у нее отняла. Но тетка не сломалась, хотя трагедия была страшная. Даже тут, на фото в гимнастерке, она и то улыбается…»

Да, улыбка была ее фирменным знаком. Вадим склоняется над пачками фотографий. Перед нами — море снимков, афиши, документы, программки… А уже знакомая улыбка — мелькает, мелькает, мелькает… Еще во время войны Эмилия Трейвас стала членом труппы Центрального театра транспорта (ныне — Театр имени Гоголя. — «ВМ»). Театр она обожала, работала на износ, никогда ни на что не жалуясь. Там же случился у нее и служебный роман: с Владимиром Павловичем Мамонтовым они прожили до конца ее дней, вместе выходили на сцену, держали залы и составили в своем роде беспрецедентный актерско-семейный дуэт, пользовавшийся огромным успехом — уже после перехода их в Москонцерт.

«А вот она с Зиной Евтушенко, мамой Евгения Евтушенко. Ох и боевая баба была! — смеется Вадим. — Они подружились еще во время войны и общались всю жизнь. Если тетка зевала во время игры в преферанс, Зинаида Ермолаевна и матернуться могла, ух, какая была! А вообще общалась тетка с огромным количеством народу, я кого только в доме у нее не видел»

И сам Женя Евтушенко к ней приходил часто — как-то пришел с Окуджавой; Глеб Стриженов бывал, Николай Сличенко… Он, кстати, пел у нее дома романсы, которых никогда не пел со сцены, это что-то потрясающее было! Заметьте, на музыку Тихона Хренникова! С певицами Ниной Дордой и Ларисой Мондрус дружила. А как-то мы с ней шли мимо сада «Эрмитаж», и к ней кинулся, распахнув объятия, Утесов. Вот, кстати, и он, изображен на обрывке папиросной бумаги, но узнаваемо. Хорошие отношения с ним начались у Эмилии Трейвас с совместной работы.

«Когда оркестр Утесова закрыли на фоне борьбы с чуждым для нашей страны джазом, он сезон или два играл в театре, и Эмма играла вместе с ним, в том числе в водевиле, специально поставленном под него — "Шельменко-денщик"», — рассказывает Вадим Трабун.

В театре у Трейвас было много разных ролей, но, конечно, как комедийная актриса она не имела себе равных. Наконец ее заметили и в кино, ведь славой актера одаривало именно оно. После музыкальной комедии «Девичья весна» посыпались предложения о съемках, в 1962 году ее пригласили на главную роль в картине «Необыкновенный город»; их пара с Борисом Новиковым творила на экране чудеса. А в 1967 году ее пригласили на съемки «Свадьбы в Малиновке».

Это был шанс обрести и всесоюзную славу, и почувствовать себя вольготнее материально. Но Эмма Моисеевна об этом не думала. Образ Гапуси поселился в ее голове, она уже будто сроднилась с ней!

«Фотографии из «Свадьбы в Малиновке» у меня отдельно отложены, — поясняет Вадим Трабун, выдвигая на центр стола груду черно-белых снимков. — Да, прекрасный фильм… Тетка была счастлива, когда Андрей Тутышкин пригласил ее сыграть Гапусю, это же, в общем, главная роль! И вдруг он однажды пришел к ней в квартиру, встал на колени и говорит: «Эммочка, прости. Ничего не могу сделать. Из Госкино позвонили и сказали: играть будет Зоя Федорова

Для кого-то в такой ситуации разрушился бы мир. Кто-то воспылал бы ненавистью к «сопернице», поскольку было понятно, что проект может ожидать и всесоюзная слава. Эмма, конечно, переживала. Но ее внутреннего света хватило не только на то, чтобы простить без вины виноватого Тутышкина и не жаловаться на «судьбу-злодейку», но и на то, чтобы во время съемок подсказывать Зое Федоровой те самые ходы и «ключики» к образу, что она разработала для себя. И делала она это так деликатно и тонко, что смогла не обидеть Федорову… К этому моменту Федорова уже пережила свой ад — и многочисленные потери близких, и лагеря. А Эмилия Трейвас умела сострадать...

В «Свадьбе в Малиновке» она сыграла Трындычиху. Имя это стало нарицательным, для многих именно этот образ всплывает первым, стоит лишь упомянуть легендарную картину. Однако факт: звонок из высокого кресла отнял у прекрасной актрисы шанс к успеху другого уровня. Правда, близкие подруги Эммы переживали эту ситуацию глубже, чем она сама. И вот Трындычиха стала притчей во языцех, а Эмму по-прежнему не узнавали на улицах... Впрочем, она не жаловалась на недооцененность. Да ее и не было, последней: их номера с Владимиром Мамонтовым собирали полные залы...

«Эммочка и Владимир Павлович ушли в Москонцерт, устав от сумасшедшей занятости: по 30 спектаклей в месяц у них было, да еще и репетиции. А зарплата мизерная, хотя Трейвас считалась актрисой высшей категории. В Москонцерте они сделали несколько программ, в том числе блестящий номер по сказкам народов СССР. Они были очень колоритны, остроумны, у них были амплуа, если сравнивать с цирковыми, «белого» и «рыжего» клоунов: он косит под простачка, она играет кого-то поумнее. Сказки были объединены в один спектакль, они и костюмы придумали к нему сами, — рассказывает Вадим. — Дети смотрели, раскрыв рты, не отрываясь«

Да много было и других удач. Помните «Шторм» Билль-Белоцерковского, там еще Раневская играла в знаменитой сцене «допрос спекулянтки» — «А что говорить?». Так вот, они поставили эту сценку, а я им чуть-чуть помог с реквизитом: вырезал из дерева и покрасил черным лаком пистолет. И предупреждал Владимира Павловича: не стучите им по столу, звук деревянный будет! Так что вы думаете? Он в ажиотаже именно это и сделал — стукнул им! Хохоту было…

Работа в Москонцерте позволила супругам задышать свободнее. До этого они жили в съемном жилье, потом получили малюсенькую комнату на улице Казакова.

«Там через всю комнату по полу проходила сливная труба, на которую они постоянно натыкались и едва не падали, — рассказывает Вадим Трабун. — Знакомства у тетки были колоссальные, к тому же ее действительно все любили, но она была великая скромница и даже представить не могла, что воспользуется какой-то протекцией. Кстати, Людмила Зыкина не раз говорила ей: «Эммочка, ну давай я похлопочу о звании…», но тетка отказывалась. А когда началась концертная жизнь, они все-таки вступили в кооператив и не без труда, но смогли приобрести свое жилье: скромную по нашим временам двушку на Каретном Ряду»

Она писала веселые стишки и частушки, иногда «подбивая» ими собственные роли, всех заряжала оптимизмом и не позволяла себе грустить. Плотная обворожительная «пышечка» вполне могла бы соперничать со знаменитой Натальей Крачковской, однако пробивных сил в ней не было.

«Да и относились они с Мамонтовым к «длинным», то есть торящим себе дорогу, пробивным актерам, без особого уважения, — вспоминаем Вадим. — Она не осуждала никого, но сама так не могла. И не от нее, а именно по рассказам Николая Сличенко я знаю, что на съемках «Свадьбы в Малиновке» все местные крутились вокруг тетки, приносили свои борщи-галушки и прочее. Она притягивала всех, но не пользовалась этим, потому что была актриса настоящая, комическая, но и драматическая. И в небольшой роли Трындычихи ее запомнили все!»

А помните потерпевшую в трамвае, у которой Шура Балаганов (Леонид Куравлев) ворует кошелек в «Золотом теленке»? И эта потерпевшая, и сыгранные Эммой буфетчицы и поварихи запомнились многим: уж больно они были яркими! Детей Господь ей не послал. Эмма приняла дочерей Владимира Павловича от первого брака, Ирина так вообще жила с ними. Дома же у Трейвас всегда были рады гостям, все ценили ее тепло и доброту.

Она сыграла в кино два десятка ролей, озвучила смешную Печку в мультфильме «Вовка в Тридевятом царстве», была внутренне сильнее многих, но вечно скромничала, недооценивая себя. А в январе 1982 года после репертуарного просмотра в Москонцерте она изрядно понервничала; как это бывало многократно, побежала к Марине Ладыниной. И уже дома у нее — упала… Все произошло быстро. Инсульт забрал ее в 63 года.

«Я вспоминаю, как мы однажды встречали у тетки Новый год. Какие яркие люди сидели за столом, какие разговоры велись! А подруга теткина, Вера Орлова, мне рассказала, что совершенно случайно попала «под награду» после фильма «Сказание о земле Сибирской». Ничего подобного у тетки в жизни не было, но она не переживала, — рассуждает Вадим Трабун. — Но когда я пересматриваю ее фотографии, смотрю на созданные ею образы, конечно, думаю, что судьба ее могла сложиться совсем не так…»

Лучшие роли

В театре:

  • «Сказка об Иване-царевиче» — Домна Пантелеевна;
  • «Шельменко-денщик» — Эвжени;
  • «Испанский священник» — Эгла;
  • «Поют жаворонки» — Павлина Бохан.

В кино:

  • «Девичья весна» — Повариха;
  • «Свадьба в Малиновке» — Трындычиха;
  • «Семь стариков и одна девушка» — буфетчица.

Вместо эпилога

Эмилия Трейвас похоронена на Донском кладбище. Владимир Мамонтов после ухода супруги женился еще раз, умер в начале 2000-х годов. Зоя Федорова ушла много раньше при трагических и загадочных обстоятельствах — 10 декабря 1981 года она была застрелена в своей квартире на Кутузовском проспекте.

Актеры
Шельменко-денщик
Вовка в тридевятом царстве
Золотой теленок
Свадьба в Малиновке
Эмилия Трейвас
Глеб Стриженов
Лариса Мондрус
Вера Орлова
Андрей Тутышкин
Марина Ладынина
Владимир Мамонтов
Борис Новиков
Зоя Федорова
Тихон Хренников
Савелий Крамаров
Людмила Зыкина
Николай Сличенко
Евгений Евтушенко
Леонид Куравлев
Иван Пырьев
Владимир Зельдин
Эрмитаж