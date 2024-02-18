С танцем в сердце: Джону Траволте исполнилось 70 лет

Слава пришла к Джону Траволте после выхода зажигательных музыкальных мелодрам с ним в главных ролях. Безудержная харизма и природный талант к танцам покорили сердца девушек конца 70-х. К юбилею актера "РГ" предлагает вспомнить самые яркие моменты его фильмографии.

Бриолин (1978)

Старшеклассники Дэнни Зуко и Сэнди Олсон без памяти влюбляются друг в друга во время летних каникул. Они уверены, что больше никогда не увидятся, ведь влюбленные живут на разных концах света. Неожиданно отца девушки переводят на новое место работы в солнечную Калифорнию, где живет ее возлюбленный.

Фильм снят на основе одноименного бродвейского мюзикла, который в те годы уже успел стать легендой. Картина собрала почти 400 млн долларов в прокате благодаря потрясающей музыке, завораживающим танцам и необыкновенному обаянию дуэта Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон.

Криминальное чтиво (1994)

Культовая картина Квентина Тарантино притягивает непривычным развитием сюжета, напоминающим кусочки мозаики, которая в итоге складывается в потрясающий узор. С этого фильма начался новый виток в карьере Траволты, который показал, насколько прекрасно ему даются образы сложных личностей.

Его герой Винсент Вега вместе с другом Джулсом Уиннфилдом занимаются улаживанием дел своего босса, знаменитого мафиози. С первого взгляда несложное поручение оказывается игрой на выживание, когда в их истории появляются новые герои, бандиты и прекрасная Ума Турман. Фильм был удостоен премий "Оскар", "Золотая пальмовая ветвь" и "Золотой глобус".

Без лица (1997)

В этом фильме Джону Траволте предстояло примерить на себя образ и героя, и злодея, причем вместе с внешностью каждого из них. Ведь его герой - агент ФБР Шон Арчер - готов пересадить себе лицо одного из бандитов, чтобы выяснить, где банда спрятала гигантскую бомбу. Разобравшись в планах преступников, герой узнает, что его настоящим лицом завладели, чтобы расквитаться с ним.

Джон Траволта и Николас Кейдж попеременно меняются ролями в кадре, крайне занимательно пародируя друг друга.

Гражданский иск (1998)

Жесткий адвокат Ян Шлихтманн привык выигрывать во всех своих делах, часто даже не доводя их до суда. По непонятным причинам в городке Уоберн стали часто умирать дети. Местные жители связывают это с проблемой утилизации токсичных отходов от деятельности крупного предприятия. Адвокату придется сразиться с огромными корпорациями, и борьба станет еще труднее, когда выяснится, что смерти детей - это только вершина айсберга.

Фильм основан на реальных событиях дела, наделавшего шума в 80-х годах. Оно стало важным прецедентом в области экологического права и примером упорства и профессионализма для многих поколений адвокатов. Именно такого мастера своего дела крайне правдоподобно сыграл Траволта.

В долине насилия (2016)

Красиво постаревший Джон Траволта воплотил на экране образ бродяги, прибывшего в небольшой городок на Диком Западе. Когда-то он был военным, но потерялся в жизни, и сейчас о былых годах напоминают только характерная выправка и обостренное чувство справедливости. Ему нечего терять, поэтому он пускается на поиски бандитов, убивших его лучшего друга.