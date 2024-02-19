Названы звезды, которые могли бы заменить Кологривого в роли Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского в его молодые годы могли бы сыграть актеры Юра Борисов или Александр Головин, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профайлер Денис Давыдов. До этого стало известно, что роль умершего главы ЛДПР сыграет актер Никита Кологривый. При этом для роли возрастного политика эксперт предложил сразу четыре варианта.

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Борисов хороший артист. Но мне кажется, что такого характера — противоречивый, аналитичный — и роли человека, оказавшего влияние на современную историю России, ему не хватает, — предположил профайлер.

Что касается Александра Головина, то здесь, по мнению Давыдова, могла бы получиться «сильная и крутая роль через преодоление».

Для воплощения образа политика в зрелые годы Давыдов предложил, в частности, рассмотреть кандидатуру Дмитрия Шевченко. Эксперт отметил, что в фильмографии актера масса самых разнообразных ролей и он имеет большой жизненный опыт.

Фильмография от генерала до сутенера, от хирурга до скульптора. Человек упорства и с желанием познавать мир, и кругозором — объездил полмира на мотоцикле от Европы до Африки. Мгновенно способен дать выплеск эмоциям. И все основные трансформации СССР в СНГ прожил лично. Думаю, если бы роль заинтересовала, было бы чем поделиться со зрителем и удивить, — сказал эксперт.

Еще варианты — Сергей Юшкевич и Александр Яценко. Давыдов отметил у первого «внутренний стержень, как у Жириновского». А вот второй мог бы «примерить» ценностные характеристики Жириновского и показать различие граней характера: на людях в публичном поле и с близкими, считает профайлер.

Кроме того, в роли Жириновского Давыдов увидел Павла Деревянко. Эксперт указал, что тот «такой же, по-хорошему, псих», каким был политик. И, несмотря на несовпадение по внешнему типажу, они легко могут совпасть по внутреннему драматизму и драйву, резюмировал собеседник NEWS.ru.