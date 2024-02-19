«На любовь способны поистине смелые и отчаянные люди». Серафима Соловьева

Петербургская артистка Серафима Соловьева рассказала о съемках в сериала «Бедные смеются, богатые плачут», порассуждала о любви и поделилась своими секретами красоты.

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На ТНТ стартовал показ сериала «Бедные смеются, богатые плачут» — мелодрамы о жизни прислуги и хозяев особняка на Рублевке. По сюжету Сергей (Александр Самойленко) собрал под одной крышей свою большую семью — нынешнюю супругу Ирину (Серафиму Соловьеву), двух бывших жен и детей от всех браков, чтобы сообщить им о своей неизлечимой болезни.

Мы, пользуясь случаем, поговорили с Серафимой о ее новой роли, о любви и о женских секретах красоты.

— Сериал «Бедные смеются, богатые плачут» возрождает жанр мелодрамы. Когда прислали сценарий, какие были мысли?

— Меня заинтересовал необычный сюжет с разноплановыми персонажами, которые отличаются между собой возрастом, социальным положением, характерами. Очень любопытно было понаблюдать, как все эти персонажи будут уживаться в одном доме. Много интересных сюжетных поворотов и интриг. По-моему, круто принять участие в подобном проекте.

— Если бы ваши друзья спросили, что вам запомнилось больше всего со съемок проекта, чтобы вы рассказали?

— Наверное, знакомство с новыми людьми, съемочной группой, которые создавали замечательную атмосферу на площадке.

А уж как нас там кормили… сама себе завидовала!

— Если бы вы стали долларовым миллионером, какие три вещи вы бы сделали первым делом?

— У меня есть классная идея для фильма, я бы попробовала ее реализовать в своей скромненькой новопостроенной кинокомпани!

— На первый взгляд, сюжет сериала «Бедные смеются, богатые плачут» рассказывает много про деньги, но на самом деле, про счастье. А что для вас счастье? И можете ли вы себя назвать счастливым человеком?

— Я занимаюсь любимой профессией. Это делает меня счастливой.

— Ваша героиня полюбила своего мужа точно не за деньги. А какие вы качества больше всего цените в мужчинах?

— Мужественность и талант.

— Что для вас есть любовь?

— Я бы могла сказать, что любовь — это набор гормонов, которые отвечают за продолжение рода и бла-бла-бла, все в этом духе.

Но, мне кажется, понятие «любви» намного сложнее. И не все испытают это чувство. Не все. На эти чувства способны поистине смелые люди, отчаянные, искренние безумцы. Любовь — это великий дар, как путеводитель, как главный двигатель или источник. Вся наша жизнь, все наши решения, достижения, даже то, где вы находитесь прямо сейчас, в данную минуту — мотивированы любовью, хотя вы можете этого и не понимать.

— Февраль — месяц любви. Как вы относитесь к 14 февраля, Можете ли вспомнить и рассказать о своем самом ярком подарке на этот праздник?

— Для меня каждый месяц — месяц любви. И то, что я могу так считать, уже подарок.

— Вы очень красивая девушка. Можете ли вы поделиться секретом по уходу за вашими волосами и кожей с нашими читательницами?

— Спасибо большое за комплимент! В феврале поддерживать блеск волос и отличный цвет лица особенно сложно!

На самом деле никакого секрета нет. Придерживаюсь здорового образа жизни. С детства занимаюсь спортом. Кардио каждый день (ну почти) и пару силовых тренировок в неделю.

— Скоро 8 марта. Что можете пожелать девушкам в этот день?

— Хочу пожелать девушкам, чтобы их любимые мужчины были с ними рядом, как можно чаще.

— В каких проектах вас можно будет увидеть в ближайшем будущем?