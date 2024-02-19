Артист страдает болезнью Паркинсона.

62-летний актер Майкл Джей Фокс, который уже 30 лет борется с болезнью Паркинсона, появился на вручении премии BAFTA в Лондоне. Он встал перед залом с инвалидной коляски, чем вызвал овации публики, пишет Daily Mail.

Артист заявил, что нахождение на премии стало для него важным и эмоциональным событием. Он вручил награду за лучший фильм — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

«Иногда искусство может изменить вашу жизнь», — сказал со сцены Джей Фокс.