Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс встал с инвалидной коляски перед публикой
Артист страдает болезнью Паркинсона.
62-летний актер Майкл Джей Фокс, который уже 30 лет борется с болезнью Паркинсона, появился на вручении премии BAFTA в Лондоне. Он встал перед залом с инвалидной коляски, чем вызвал овации публики, пишет Daily Mail.
Артист заявил, что нахождение на премии стало для него важным и эмоциональным событием. Он вручил награду за лучший фильм — «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
«Иногда искусство может изменить вашу жизнь», — сказал со сцены Джей Фокс.
Знаменитость сопровождала его супруга Трейси Поллан. Пара выглядела умиротворенной и счастливой. Актер обнимал жену и с удовольствием позировал фотографам. Они воспитывают четверых детей — сына Сэма, дочерей-близнецов Шайлер и Аквинну, а также дочь Эсме. Майкл Джей Фокс стал широко известен зрителю по роли Марти Макфлая в фильме «Назад в будущее».