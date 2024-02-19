Умерла актриса из "Джентльмены предпочитают блондинок" Рита Маккензи

Умерла Рита Маккензи, американская актриса театра, кино и сериалов, певица и продюсер.

Артистка скончалась в субботу в Лос-Анджелесе на 77-м году жизни. Об этом передает THR со ссылкой на подтверждение от вдовца актрисы.

Причиной названа продолжительная болезнь. Ее характер не конкретизируется.

Рита Маккензи родилась в Нью-Джерси. Снималась с 1990-х. На ее счету, в частности, "Фрейзер", "Каролина в Нью-Йорке", "Познакомьтесь с Уолли Спарксом", телефильм 1998-го "Джентльмены предпочитают блондинок", где она снялась со своей подругой и многолетней сценической партнершей Барбарой Иден, другие.