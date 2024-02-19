Актер Сэндлер произнес шуточную речь о своей сексуальной привлекательности

«Мои кубики — у меня их нет. Мои тазовые косточки — прячутся где-то там. Мой пупок — его я потерял годы назад. Один сосок указывает на восток, второй на юг, а третий туда, куда и смотреть страшно. И, наконец, мой писюн. По шкале Пиноккио, это 6-12 обманов. В зависимости от холодного ветра и влажности», — заявил 57-летний комедийный артист.