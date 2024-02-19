Шэрон Стоун показала лицо в морщинах крупным планом

На одном из снимков 65-летняя актриса предстала перед камерой в воде. При этом она крупным планом продемонстрировала морщины на своем лице. На других фото звезда «Основного инстинкта» запечатлена в черном платье с высоким разрезом на бедре и открытых балетках.