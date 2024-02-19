Звезды «Ван Писа» пригласили Денни Де Вито сыграть во втором сезоне сериала

Нам бы очень хотелось найти способ каким-то образом включить Дэнни Де Вито в продолжение. Если ты смотришь это, Дэнни, пожалуйста, приходи сниматься в нашем шоу. Мы можем сделать для тебя всё, чувак, ты сможешь быть кем захочешь. Просто приходи к нам! Мы бы очень хотели сыграть с Дэнни Де Вито.