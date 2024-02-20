Кто такой актер Барри Кеоган: биография, личная жизнь и все роли звезды «Солтберна»
Барри Кеоган — ирландский актер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Убийство священного оленя», а также сериале «Чернобыль» от HBO. В конце 2023 года вышел новый громкий проект с участием Кеогана — сатирическая драма «Солтберн», в которой актер исполнил одну из главных ролей. Фильм стал настоящим феноменом в социальных сетях и получил сразу пять номинаций на премию BAFTA. «Лента.ру» публикует биографию Барри Кеогана и рассказывает, в каких еще проектах он принимал участие.
Детство
Барри Кеоган родился в 1992 году в Дублине. Об отце Кеогана ничего не известно — воспитанием Барри и его младшего брата Эрика в одиночку занималась мать. Женщина долгое время страдала от наркотической зависимости, которая в те годы была распространенной среди дублинцев проблемой. В итоге, когда мальчику исполнилось пять лет, он вместе с братом попал в приют.
Барри Кеоган рос сиротой — он сменил 13 приемных семей.
Когда Барри было 12, его мать умерла от передозировки героином. После этого воспитание братьев взяли на себя бабушка Барри и Эрика, а также их тетя по материнской линии.
В 2023 году, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана на церемонии вручения премии BAFTA, Кеоган посвятил свой приз детям из неблагополучных семей, своему сыну Брандо, а также своей матери.
Для моей мамы и для всех детей, которые родом оттуда, откуда я, и мечтают стать кем-то. Это для вас.
В школьные годы Барри Кеоган не был прилежным учеником — его считали хулиганом и недотепой. Из школьной программы юношу интересовали только история и английский язык, он также увлекался спортом и мечтал стать футболистом или актером.
Некоторое время Кеоган пытался играть в школьном театре, однако вскоре его исключили из кружка за хулиганство.
Начало карьеры
Барри Кеоган попал в мир кинематографа абсолютно случайно — однажды он увидел на витрине магазина объявление о поиске непрофессиональных актеров для фильма «Между каналами». Он прошел кастинг и принял участие в съемках криминальной картины ирландского режиссера Марка О’Коннора, которая вышла на экраны в 2011 году. После этого юноша заинтересовался карьерой актера и начал посещать лекции в ирландской актерской академии The Factory.
По словам Кеогана, изначально он ничего не знал о мире кино.
«Я смотрел на Пола Ньюмана и остальных великих актеров и думал: "Кто это вообще такие?"» — делился он.
Фильмография
В начале своего актерского пути Барри Кеоган играл небольшие роли дерзких подростков-хулиганов — так, в 2013 году он сыграл «печально известного убийцу кошек» в ирландском сериале «Любовь/Ненависть», в 2014-м появился в исторической драме «71», а спустя два года сыграл небольшую роль в картине «Афера по-английски».
Первую заметную роль Барри Кеоган получил в 25 лет — он принял участие в съемках военного фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Его персонаж — юноша по имени Джордж Миллс, который добровольно вызывается помочь британским, бельгийским и французским войскам эвакуироваться из города Дюнкерк, блокированного немцами.
В 2017-м он сыграл в триллере «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса — этот фильм удостоился награды за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Игру Кеогана в картине также высоко оценили — он получил награду Ирландского кино и телевидения за лучшую мужскую роль.
Еще одна яркая работа Кеогана — роль советского солдата по имени Павел, принимающего участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Актер воплотил этого персонажа в мини-сериале «Чернобыль», который вышел на HBO в 2019 году и сразу же стал настоящим хитом.
В 2021 году Барри Кеоган присоединился к киновселенной Marvel. Он появился в фильме «Вечные» Хлои Джао, где сыграл Друига — могущественного представителя древней расы, живущего в уединении на Земле. Безэмоциональный и отстраненный Друиг способен манипулировать сознаниями других людей и проникать в их разум.
В 2022 году на экраны вышла трагикомедия «Банши Инишерина», где Кеоган сыграл деревенского паренька Доминика Кирни — значимого второстепенного персонажа. За эту работу он получил награду Британской киноакадемии как лучший актер второго плана, а также был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».
24 января 2024 года на платформе Apple TV+ состоялась премьера сериала «Властелины воздуха», исполнительными продюсерами которого, среди прочих, стали Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Это история о пилотах бомбардировщиков во время Второй мировой войны. Кеоган играет воздушного аса, лейтенанта по имени Кертис Биддик.
Всего за свою актерскую карьеру Барри Кеоган снялся более чем в 30 проектах, среди которых фильмы «Легенда о Зеленом рыцаре», «Американские животные» и «Стойкая броня».
Барри Кеоган в фильме «Солтберн»
В конце 2023 года Барри Кеоган сыграл одну из главных ролей в провокационном фильме «Солтберн». Режиссером ленты стала Эмиральд Феннел — в 2020 году она сняла драму «Девушка, подающая надежды». Эта картина удостоилась четырех номинаций на премию «Оскар», а также получила приз в категории «Лучший сценарий».
Второго главного героя в «Солтберне» сыграл Джейкоб Элорди, известный по роли Элвиса Пресли в байопике Софьи Копполы «Присцилла: Элвис и я».
По сюжету скромный и неловкий Оливер Квик (Барри Кеоган) из бедной семьи поступает в Оксфорд. В процессе обучения он внезапно заводит дружбу с однокурсником Феликсом Кэттоном (Джейкоб Элорди) — обаятельным, богатым и успешным юношей. Феликс узнает о тяжелой жизни Оливера и приглашает студента в свое родовое поместье Солтберн. Так выходец из бедной семьи попадает в мир скучающей аристократии, где узнает о том, как жизнь сильных мира сего выглядит изнутри.
Провокационные сцены в «Солтберне» (спойлеры) В фильме Эмиральд Феннел много очень откровенных и даже непристойных сцен. Так, герой Кеогана демонстрирует гениталии, делает куннилингус сестре Феликса Кэттона, у которой в тот момент идут месячные, подглядывает за мастурбирующим в ванной Феликсом, а позже выпивает воду с его спермой. Еще одна дикая сцена — секс Оливера с могилой — была импровизацией Кеогана. Актер признался, что хотел представить, каким будет следующий уровень одержимости его героя.
Не всем критикам фильм пришелся по душе — его хвалили за отличную визуальную составляющую и ругали за отсутствие новизны в сюжете. При этом картина быстро обзавелась большим количеством поклонников. На сервисе Letterboxd она набрала более миллиона оценок — из фильмов 2023 года больше оценок только у «Барби», «Оппенгеймера» и мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».
Личная жизнь
В 2021 году Барри Кеоган начал встречаться с дантисткой Элисон Сандро. В 2022 году у пары родился сын, которого назвали Брандо. В интервью GQ Кеоган рассказал, что мальчик получил имя в честь культового американского актера Марлона Брандо, который очень нравится Кеогану.
Летом 2023 года британские таблоиды сообщили о том, что Сандро и Кеоган расстались — в январе 2024 года артист подтвердил эту информацию.
«Она отлично потрудилась, и она невероятная мать», — рассказал он.
Кеоган добавил, что чувствует на себе ответственность за сына.
«Я не могу выкинуть этого маленького мальчика из головы. Это прекрасно. Это сумасшествие, но когда он смотрит на тебя, тебе кажется, что ты самый важный человек на свете. Вот какой эффект он оказывает на меня», — поделился актер.