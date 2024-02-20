Кто такой актер Барри Кеоган: биография, личная жизнь и все роли звезды «Солтберна»

Барри Кеоган — ирландский актер, получивший известность благодаря ролям в фильмах «Дюнкерк» и «Убийство священного оленя», а также сериале «Чернобыль» от HBO. В конце 2023 года вышел новый громкий проект с участием Кеогана — сатирическая драма «Солтберн», в которой актер исполнил одну из главных ролей. Фильм стал настоящим феноменом в социальных сетях и получил сразу пять номинаций на премию BAFTA. «Лента.ру» публикует биографию Барри Кеогана и рассказывает, в каких еще проектах он принимал участие.

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Детство

Барри Кеоган родился в 1992 году в Дублине. Об отце Кеогана ничего не известно — воспитанием Барри и его младшего брата Эрика в одиночку занималась мать. Женщина долгое время страдала от наркотической зависимости, которая в те годы была распространенной среди дублинцев проблемой. В итоге, когда мальчику исполнилось пять лет, он вместе с братом попал в приют.

Барри Кеоган рос сиротой — он сменил 13 приемных семей.

Когда Барри было 12, его мать умерла от передозировки героином. После этого воспитание братьев взяли на себя бабушка Барри и Эрика, а также их тетя по материнской линии.

В 2023 году, получая награду за лучшую мужскую роль второго плана на церемонии вручения премии BAFTA, Кеоган посвятил свой приз детям из неблагополучных семей, своему сыну Брандо, а также своей матери.

Для моей мамы и для всех детей, которые родом оттуда, откуда я, и мечтают стать кем-то. Это для вас.

В школьные годы Барри Кеоган не был прилежным учеником — его считали хулиганом и недотепой. Из школьной программы юношу интересовали только история и английский язык, он также увлекался спортом и мечтал стать футболистом или актером.

Некоторое время Кеоган пытался играть в школьном театре, однако вскоре его исключили из кружка за хулиганство.

Начало карьеры

Барри Кеоган попал в мир кинематографа абсолютно случайно — однажды он увидел на витрине магазина объявление о поиске непрофессиональных актеров для фильма «Между каналами». Он прошел кастинг и принял участие в съемках криминальной картины ирландского режиссера Марка О’Коннора, которая вышла на экраны в 2011 году. После этого юноша заинтересовался карьерой актера и начал посещать лекции в ирландской актерской академии The Factory.

По словам Кеогана, изначально он ничего не знал о мире кино.

«Я смотрел на Пола Ньюмана и остальных великих актеров и думал: "Кто это вообще такие?"» — делился он.

Фильмография

В начале своего актерского пути Барри Кеоган играл небольшие роли дерзких подростков-хулиганов — так, в 2013 году он сыграл «печально известного убийцу кошек» в ирландском сериале «Любовь/Ненависть», в 2014-м появился в исторической драме «71», а спустя два года сыграл небольшую роль в картине «Афера по-английски».

Первую заметную роль Барри Кеоган получил в 25 лет — он принял участие в съемках военного фильма «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Его персонаж — юноша по имени Джордж Миллс, который добровольно вызывается помочь британским, бельгийским и французским войскам эвакуироваться из города Дюнкерк, блокированного немцами.

В 2017-м он сыграл в триллере «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса — этот фильм удостоился награды за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. Игру Кеогана в картине также высоко оценили — он получил награду Ирландского кино и телевидения за лучшую мужскую роль.

Еще одна яркая работа Кеогана — роль советского солдата по имени Павел, принимающего участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Актер воплотил этого персонажа в мини-сериале «Чернобыль», который вышел на HBO в 2019 году и сразу же стал настоящим хитом.

В 2021 году Барри Кеоган присоединился к киновселенной Marvel. Он появился в фильме «Вечные» Хлои Джао, где сыграл Друига — могущественного представителя древней расы, живущего в уединении на Земле. Безэмоциональный и отстраненный Друиг способен манипулировать сознаниями других людей и проникать в их разум.

В 2022 году на экраны вышла трагикомедия «Банши Инишерина», где Кеоган сыграл деревенского паренька Доминика Кирни — значимого второстепенного персонажа. За эту работу он получил награду Британской киноакадемии как лучший актер второго плана, а также был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

24 января 2024 года на платформе Apple TV+ состоялась премьера сериала «Властелины воздуха», исполнительными продюсерами которого, среди прочих, стали Том Хэнкс и Стивен Спилберг. Это история о пилотах бомбардировщиков во время Второй мировой войны. Кеоган играет воздушного аса, лейтенанта по имени Кертис Биддик.

Всего за свою актерскую карьеру Барри Кеоган снялся более чем в 30 проектах, среди которых фильмы «Легенда о Зеленом рыцаре», «Американские животные» и «Стойкая броня».

Барри Кеоган в фильме «Солтберн»

В конце 2023 года Барри Кеоган сыграл одну из главных ролей в провокационном фильме «Солтберн». Режиссером ленты стала Эмиральд Феннел — в 2020 году она сняла драму «Девушка, подающая надежды». Эта картина удостоилась четырех номинаций на премию «Оскар», а также получила приз в категории «Лучший сценарий».

Второго главного героя в «Солтберне» сыграл Джейкоб Элорди, известный по роли Элвиса Пресли в байопике Софьи Копполы «Присцилла: Элвис и я».

По сюжету скромный и неловкий Оливер Квик (Барри Кеоган) из бедной семьи поступает в Оксфорд. В процессе обучения он внезапно заводит дружбу с однокурсником Феликсом Кэттоном (Джейкоб Элорди) — обаятельным, богатым и успешным юношей. Феликс узнает о тяжелой жизни Оливера и приглашает студента в свое родовое поместье Солтберн. Так выходец из бедной семьи попадает в мир скучающей аристократии, где узнает о том, как жизнь сильных мира сего выглядит изнутри.

Провокационные сцены в «Солтберне» (спойлеры) В фильме Эмиральд Феннел много очень откровенных и даже непристойных сцен. Так, герой Кеогана демонстрирует гениталии, делает куннилингус сестре Феликса Кэттона, у которой в тот момент идут месячные, подглядывает за мастурбирующим в ванной Феликсом, а позже выпивает воду с его спермой. Еще одна дикая сцена — секс Оливера с могилой — была импровизацией Кеогана. Актер признался, что хотел представить, каким будет следующий уровень одержимости его героя.

Не всем критикам фильм пришелся по душе — его хвалили за отличную визуальную составляющую и ругали за отсутствие новизны в сюжете. При этом картина быстро обзавелась большим количеством поклонников. На сервисе Letterboxd она набрала более миллиона оценок — из фильмов 2023 года больше оценок только у «Барби», «Оппенгеймера» и мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных».

Личная жизнь

В 2021 году Барри Кеоган начал встречаться с дантисткой Элисон Сандро. В 2022 году у пары родился сын, которого назвали Брандо. В интервью GQ Кеоган рассказал, что мальчик получил имя в честь культового американского актера Марлона Брандо, который очень нравится Кеогану.

Летом 2023 года британские таблоиды сообщили о том, что Сандро и Кеоган расстались — в январе 2024 года артист подтвердил эту информацию.

«Она отлично потрудилась, и она невероятная мать», — рассказал он.

Кеоган добавил, что чувствует на себе ответственность за сына.