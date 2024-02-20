Устюгов, Трубинер, Чернышов и другие звезды в историческом сериале «ЗЛО»

Евгений ХАРИТОНОВ, исполнитель роли Игоря Анохина: «Сериал «ЗЛО» — про любовь и дружбу, про службу, про долг, про силу — про все то, что необходимо человеку, но в нашей сегодняшней жизни порой оказывается утерянным. Мой персонаж привлекает своей неоднозначностью — личная жизнь и долг в его создании перемешаны и перепутаны, завязаны в тугие узлы. Он эти узлы пытается развязать, сохранив себя, остаться человеком верным долгу, порядочным и честным».



Андрей ЧЕРНЫШОВ, исполнитель роли Ельцова-старшего: «Это очень достоверный, очень точный сериал о 1980-х годах в СССР. Это не «пугалка» и не чернуха о том времени. Наш проект — рассказ современным языком о хороших, добрых, настоящих людях, которые искренне борются со злом в своем обществе, хотят его очистить. И этот рассказ создавался с огромным вниманием к деталям, к атрибутам того периода, начиная с мебели, телевизоров и радиоприемников и заканчивая костюмами, в которых снимались я и мои партнеры. Это очень помогает погружаться в ту эпоху, когда кумиром пацанов был милиционер дядя Степа. Мой герой именно такой. Он действительно служит – в самом высоком смысле этого слова. Он защищает свою страну и свой народ. И абсолютно верит в то, что делает».



Александр НАЗАРОВ, исполнитель роли генерала Михеева: «Для меня 1982-й — лучший год моей жизни, время абсолютного, максимального счастья. Мы жили тогда с ожиданием чего-то нового, непременно хорошего, с ощущением света впереди. С тех пор прошло 42 года, и мне очень приятно благодаря съемкам в этом сериале вновь погрузиться во время своей молодости. Сегодняшнего меня очень трогают и вдохновляют прекрасные люди 1980-х, отдававшие все силы и жизнь целиком стране, которой через несколько лет не станет. Мой персонаж — серьезный генерал, правая рука председателя КГБ Юрия Андропова, он честно служит стране и пытается ее сохранить. Но поневоле начинаешь размышлять, как сложится его судьба через каких-то несколько месяцев, когда Андропов будет избран генеральным секретарем ЦК КПСС. И что с ним будет потом, в перестройку, в 1990-е…»