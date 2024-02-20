Устюгов, Трубинер, Чернышов и другие звезды в историческом сериале «ЗЛО»

Александр Устюгов, Павел Трубинер, Андрей Чернышов и другие звезды в историческом сериале «ЗЛО»
Завершено производство исторического детективного сериала «ЗЛО» по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого. Роли в 12-серийном проекте исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков и другие звезды российского кино.
Эдуард Хруцкий (1993-2010) хорошо известен поклонникам детективного жанра как писатель и кинодраматург, по его произведениям поставлены такие фильмы и сериалы, как «На углу, у Патриарших», «Приступить к ликвидации», «Последняя осень», «По данным уголовного розыска» и др.
«В моем романе описаны подлинные события. Герои его с чуть измененными фамилиями — реальные люди, по сей день живущие в Москве и за границей. Я был свидетелем и даже участником некоторых из упоминаемых событий».
Эдуард Хруцкий, «Зло». От автора
Сериал «ЗЛО» кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени…
Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК.
В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флёров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства — журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек.
За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.
Съемки сериала проходили в Минске (Беларусь) и в Москве.
Алексей ПИМАНОВ, генеральный продюсер: «Роман «Зло» Эдуарда Хруцкого я прочитал лет 10 назад. И очень захотел его экранизировать. Редко читаешь детективы со своей, ни на что не похожей, атмосферой. «Зло» как раз из таких. Очень необычная история, в которой действуют очень необычные герои. Целых 10 лет сценарий ждал своего часа, потому что требовал масштабных, дорогих съемок и сильного актерского состава. И вот, наконец, все сошлось. С режиссером Алексеем Мурадовым мы делаем далеко не первый проект — достаточно вспомнить сериал «Жуков», отмеченный премией «Золотой Орел». Фильм получился очень качественным и захватывающим».
Ольга ПОГОДИНА, генеральный продюсер: «Невероятное счастье для продюсера работать с материалом, основанном на хорошем литературном произведении. Романы Эдуарда Хруцкого — просто находка, особенно если стоит задача снять динамичный, исторический экшн-сериал, в котором напряжение и ритм повествования должны сочетаться с глубиной человеческих взаимоотношений, с драмой и правдой. Поэтому для меня одним из самых важных этапов производства является выбор артистов. Без харизматичных актеров не бывает запоминающегося кино — иначе это бульон, в который не положили мясо, овощи, приправы, соль. Работа над проектом была для нас в радость, даже несмотря на такое жесткое название — «Зло». На пике парадокса все интереснее».
Даниил СТРАХОВ, исполнитель роли Юрия Ельцова: «Это история про ребят из одной песочницы: кто-то пошел в бандиты, кто-то — в спорт. Жизнь их раскидала, а потом, на новом этапе, снова свела вместе. На протяжении всей истории они будут проходить испытания на прочность и человечность. Героям предстоит не только разобраться с криминальной историей, связанной с коррупцией, но и разобраться в себе, в своих чувствах. Они борются со злом, как и положено, с кулаками — по-другому нельзя. Но при этом рождается новое зло… Мой персонаж по сценарию герой положительный, но и он будет совершать ошибки. Он человек сложный, его невозможно заключить в рамки пустых формулировок — «хороший» или «плохой». Таких интересно играть, и на таких интересно смотреть».
Евгений ХАРИТОНОВ, исполнитель роли Игоря Анохина: «Сериал «ЗЛО» — про любовь и дружбу, про службу, про долг, про силу — про все то, что необходимо человеку, но в нашей сегодняшней жизни порой оказывается утерянным. Мой персонаж привлекает своей неоднозначностью — личная жизнь и долг в его создании перемешаны и перепутаны, завязаны в тугие узлы. Он эти узлы пытается развязать, сохранив себя, остаться человеком верным долгу, порядочным и честным».
Андрей ЧЕРНЫШОВ, исполнитель роли Ельцова-старшего: «Это очень достоверный, очень точный сериал о 1980-х годах в СССР. Это не «пугалка» и не чернуха о том времени. Наш проект — рассказ современным языком о хороших, добрых, настоящих людях, которые искренне борются со злом в своем обществе, хотят его очистить. И этот рассказ создавался с огромным вниманием к деталям, к атрибутам того периода, начиная с мебели, телевизоров и радиоприемников и заканчивая костюмами, в которых снимались я и мои партнеры. Это очень помогает погружаться в ту эпоху, когда кумиром пацанов был милиционер дядя Степа. Мой герой именно такой. Он действительно служит – в самом высоком смысле этого слова. Он защищает свою страну и свой народ. И абсолютно верит в то, что делает».
Александр НАЗАРОВ, исполнитель роли генерала Михеева: «Для меня 1982-й — лучший год моей жизни, время абсолютного, максимального счастья. Мы жили тогда с ожиданием чего-то нового, непременно хорошего, с ощущением света впереди. С тех пор прошло 42 года, и мне очень приятно благодаря съемкам в этом сериале вновь погрузиться во время своей молодости. Сегодняшнего меня очень трогают и вдохновляют прекрасные люди 1980-х, отдававшие все силы и жизнь целиком стране, которой через несколько лет не станет. Мой персонаж — серьезный генерал, правая рука председателя КГБ Юрия Андропова, он честно служит стране и пытается ее сохранить. Но поневоле начинаешь размышлять, как сложится его судьба через каких-то несколько месяцев, когда Андропов будет избран генеральным секретарем ЦК КПСС. И что с ним будет потом, в перестройку, в 1990-е…»