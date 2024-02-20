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Александр Устюгов, Павел Трубинер, Андрей Чернышов и другие звезды в историческом сериале «ЗЛО»

Завершено производство исторического детективного сериала «ЗЛО» по мотивам одноименного романа Эдуарда Хруцкого. Роли в 12-серийном проекте исполнили Даниил Страхов, Евгений Харитонов, Андрей Чернышов, Александр Устюгов, Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Борис Щербаков и другие звезды российского кино.

Устюгов, Трубинер, Чернышов и другие звезды в историческом сериале «ЗЛО»
© Eva.ru

Эдуард Хруцкий (1993-2010) хорошо известен поклонникам детективного жанра как писатель и кинодраматург, по его произведениям поставлены такие фильмы и сериалы, как «На углу, у Патриарших», «Приступить к ликвидации», «Последняя осень», «По данным уголовного розыска» и др.

«В моем романе описаны подлинные события. Герои его с чуть измененными фамилиями — реальные люди, по сей день живущие в Москве и за границей. Я был свидетелем и даже участником некоторых из упоминаемых событий».

Эдуард Хруцкий, «Зло». От автора

Сериал «ЗЛО» кропотливо воссоздает картину СССР времен «застоя»: коррупция в высших эшелонах власти, сращивание партийно-советских и правоохранительных структур с теневым капиталом и уголовниками, сфабрикованные дела. Описываемые в проекте события перекликаются с реальными громкими расследованиями того времени…

Действие начинается в 1979 году. Журналист Юрий Ельцов (Даниил Страхов) и его друг следователь Игорь Анохин (Евгений Харитонов) расследуют громкое дело об ограблении известной балерины. Ельцов обращается за помощью к своему старшему брату Игорю (Андрей Чернышов), бывшему начальнику МУРа. Брат по своим каналам узнает о причастности к ограблению работника аппарата ЦК.

В это же время в Ереване происходит ограбление банка, которое по заданию уголовного авторитета Ястреба (Эдуард Флёров) совершает специально выпущенный на волю медвежатник Махаон (Павел Трубинер). После ограбления люди Ястреба пытаются убить Махаона и его напарника, но Махаону удается спастись. Он решает обратиться к своему другу детства — журналисту Юрию Ельцову, ведь за Ястребом явно стоит очень влиятельный человек.

За попытку разворошить крупное преступное «гнездо под прикрытием» Юрию грозит серьезная опасность. Как принять правильное решение и уберечь близких, когда оказался в центре особого внимания самых влиятельных и опасных людей страны? Юрий вместе с братом и следователем Анохиным сделают все, чтобы раскрыть это запутанное дело.

Съемки сериала проходили в Минске (Беларусь) и в Москве.

Алексей ПИМАНОВ, генеральный продюсер: «Роман «Зло» Эдуарда Хруцкого я прочитал лет 10 назад. И очень захотел его экранизировать. Редко читаешь детективы со своей, ни на что не похожей, атмосферой. «Зло» как раз из таких. Очень необычная история, в которой действуют очень необычные герои. Целых 10 лет сценарий ждал своего часа, потому что требовал масштабных, дорогих съемок и сильного актерского состава. И вот, наконец, все сошлось. С режиссером Алексеем Мурадовым мы делаем далеко не первый проект — достаточно вспомнить сериал «Жуков», отмеченный премией «Золотой Орел». Фильм получился очень качественным и захватывающим».

Ольга ПОГОДИНА, генеральный продюсер: «Невероятное счастье для продюсера работать с материалом, основанном на хорошем литературном произведении. Романы Эдуарда Хруцкого — просто находка, особенно если стоит задача снять динамичный, исторический экшн-сериал, в котором напряжение и ритм повествования должны сочетаться с глубиной человеческих взаимоотношений, с драмой и правдой. Поэтому для меня одним из самых важных этапов производства является выбор артистов. Без харизматичных актеров не бывает запоминающегося кино — иначе это бульон, в который не положили мясо, овощи, приправы, соль. Работа над проектом была для нас в радость, даже несмотря на такое жесткое название — «Зло». На пике парадокса все интереснее».

Даниил СТРАХОВ, исполнитель роли Юрия Ельцова: «Это история про ребят из одной песочницы: кто-то пошел в бандиты, кто-то — в спорт. Жизнь их раскидала, а потом, на новом этапе, снова свела вместе. На протяжении всей истории они будут проходить испытания на прочность и человечность. Героям предстоит не только разобраться с криминальной историей, связанной с коррупцией, но и разобраться в себе, в своих чувствах. Они борются со злом, как и положено, с кулаками — по-другому нельзя. Но при этом рождается новое зло… Мой персонаж по сценарию герой положительный, но и он будет совершать ошибки. Он человек сложный, его невозможно заключить в рамки пустых формулировок — «хороший» или «плохой». Таких интересно играть, и на таких интересно смотреть».

Евгений ХАРИТОНОВ, исполнитель роли Игоря Анохина: «Сериал «ЗЛО» — про любовь и дружбу, про службу, про долг, про силу — про все то, что необходимо человеку, но в нашей сегодняшней жизни порой оказывается утерянным. Мой персонаж привлекает своей неоднозначностью — личная жизнь и долг в его создании перемешаны и перепутаны, завязаны в тугие узлы. Он эти узлы пытается развязать, сохранив себя, остаться человеком верным долгу, порядочным и честным».

Андрей ЧЕРНЫШОВ, исполнитель роли Ельцова-старшего: «Это очень достоверный, очень точный сериал о 1980-х годах в СССР. Это не «пугалка» и не чернуха о том времени. Наш проект — рассказ современным языком о хороших, добрых, настоящих людях, которые искренне борются со злом в своем обществе, хотят его очистить. И этот рассказ создавался с огромным вниманием к деталям, к атрибутам того периода, начиная с мебели, телевизоров и радиоприемников и заканчивая костюмами, в которых снимались я и мои партнеры. Это очень помогает погружаться в ту эпоху, когда кумиром пацанов был милиционер дядя Степа. Мой герой именно такой. Он действительно служит – в самом высоком смысле этого слова. Он защищает свою страну и свой народ. И абсолютно верит в то, что делает».

Александр НАЗАРОВ, исполнитель роли генерала Михеева: «Для меня 1982-й — лучший год моей жизни, время абсолютного, максимального счастья. Мы жили тогда с ожиданием чего-то нового, непременно хорошего, с ощущением света впереди. С тех пор прошло 42 года, и мне очень приятно благодаря съемкам в этом сериале вновь погрузиться во время своей молодости. Сегодняшнего меня очень трогают и вдохновляют прекрасные люди 1980-х, отдававшие все силы и жизнь целиком стране, которой через несколько лет не станет. Мой персонаж — серьезный генерал, правая рука председателя КГБ Юрия Андропова, он честно служит стране и пытается ее сохранить. Но поневоле начинаешь размышлять, как сложится его судьба через каких-то несколько месяцев, когда Андропов будет избран генеральным секретарем ЦК КПСС. И что с ним будет потом, в перестройку, в 1990-е…»

Актеры
По данным уголовного розыска
Приступить к ликвидации
Хороший
Зло
Эдуард Флеров
Даниил Страхов
Алексей Мурадов
Евгений Харитонов
Андрей Чернышов
Ольга Погодина
Алексей Пиманов
Александр Назаров
Павел Трубинер
Александр Устюгов
Борис Щербаков
Любовь Толкалина
Юрий Андропов
КГБ СССР
КПСС