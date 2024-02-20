Актер Рузиль Минекаев признался, что боялся заговорить с Буруновым на съемках

«С Сергеем Александровичем у нас было мало съемочных дней. В первый день я очень его боялся, мы провели много времени в одной машине и ни разу не поговорили. Я боялся начать разговор. Очень нервничал и стеснялся. Боялся, что он подумает обо мне что-то не так, поэтому не осмелился что-либо сказать», — вспомнил Минекаев.