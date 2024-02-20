Максим Аверин проболтался, кого бы хотел сыграть в «Мастере и Маргарите»

Максим Аверин много лет играет в кино и служит театру. Однако зрители запомнили артиста по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский». А недавно выяснилось, что любимец публики был бы не против появиться в новой экранизации «Мастера и Маргариты».

Знаменитость проболтался в беседе с «Московским комсомольцем» о том, кого бы он сыграл в экранизации романа Михаила Булгакова.

«Наверное, кота», — заявил артист.

По словам артиста, ранее он уже играл животное, а именно — собаку. Ему этот опыт настолько понравился, что он бы согласился его повторить.