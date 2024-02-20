Умер актер из сериала "Ликвидация" и комедии "Дежавю" Виктор Раду

Ушел из жизни Виктор Раду, советский и украинский актер театра, кино и ТВ, с 1987 года служивший в Одесском ТЮЗе.

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На следующий год, в 1988-м, актер дебютировал на экране, за карьеру сыграв в трех десятках советских, российских, украинских и совместных проектов.

В фильмографии Раду - "Биндюжник и король", культовая советско-польская комедия "Дежавю", "Светлая личность" с Караченцовым и Польских, "Каталажка", российско-украинские "Блюстители порока" и "Сделай мне больно", "Дружная семейка", "Исаев", "Ликвидация".

Виктор Раду родился в 1956 году в Одессе. В 1978-м окончил Одесский институт инженеров морского флота, в 1987-м - Дальневосточный педагогический институт искусств, специальность - "актер театра и кино". Работал диктором на ТРК "Град" в родном городе. На сцене ТЮЗа играл, в частности, доктора Ливси в "Острове сокровищ" по Стивенсону.