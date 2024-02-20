Милош Бикович высказался о потере роли в «Белом лотосе»

Сербский актер с российским гражданством Милош Бикович высказался о потере роли в третьем сезоне сериала телекомпании HBO «Белый лотос». Его слова приводит Пятый канал .

«Это так надо. Надо создавать скандалы, раз ты уже зашел в мир шоу-бизнеса», — сказал актер.

В январе сообщалось, что Бикович сыграет русского в третьем сезоне «Белого лотоса» — он должен был стать тренером по йоге. При этом позже Министерство иностранных дел Украины раскритиковало HBO за решение привлечь к съемкам сербского актера. В ведомстве отметили, что Бикович является актером, выступающим в поддержку России.