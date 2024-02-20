Звезда «Елок» Галина Стаханова назвала трудности актерской профессии

«Мы должны были вечером спектакль играть, а у меня температура поднялась с утра, целый день пролежала, а вечером на спектакль поехала. Бывают такие моменты. И все болячки прошли, как будто и не кашляла, и не сопела, и ничего», — сказала она, отметив, что «сцена лечит».