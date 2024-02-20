Актриса Боярская заверила, что Матвеев очень скрупулезно готовится к ролям

«Поражает то, как он умеет быть разным, как не боится каких-то острых, иногда на грани фола вещей. Когда Максим мне звонил в перерыве и я слышала этот скрипучий голос, то, с одной стороны, понимала, что так надо, а с другой — думала: «Господи, вот не была бы я актрисой, решила бы, что человек не в себе», — улыбнулась Боярская.