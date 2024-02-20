Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит прилетел в Москву: эксклюзивное видео

Звезда сериалов «Великолепный век» и «Черная любовь» Бурак Озчивит прилетел в Москву! Как Super стало известно на прошлой неделе, он примет участие в концерте, где прозвучит музыка из популярных турецких сериалов «Постучись в мою дверь», «Ветреный» и «Зимородок». Нам удалось поймать Озчивита перед мероприятием в одном из столичных отелей.

Актер явно не был готов к местным морозам и оделся в легкое пальто, кеды и солнцезащитные очки. Зато принимающая сторона серьезно подошла к встрече турецкого гостя и продемонстрировала все оттенки русского гостеприимства. В холле отеля Бурака ждал хор в национальных костюмах, который исполнил песни «Калинка-малинка» и «Смуглянка». Под аккомпанемент русских народных нетленок Озчивита, как полагается, угостили караваем и выпивкой.

После приветствия и совместных селфи с персоналом отеля Бурак ретировался в свой номер, чтобы не привлекать внимание поклонниц. Но без паники: у всех желающих есть возможность сделать с ним фото на фан-встрече, которая пройдет после концерта в Москве. Правда, в столице Озчивит надолго не задержится и после мероприятия улетит в Санкт-Петербург, где запланирован второй концерт. Выступления организованы при участии онлайн-кинотеатра «Иви».