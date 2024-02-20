Зепюр Брутян похвасталась сюрпризом от Павла Прилучного ко Дню рождения
После скандального развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный связал себя узами брака с коллегой Зепюр Брутян. Церемония бракосочетания звезд кино состоялась в 2020 году в подмосковной вилле в Одинцово. Спустя год Зепюр и Павел обзавелись общим ребенком. Актеры не скрывают свои отношения и практически ежедневно посвящают поклонников в свою жизнь.
Так, вчера в честь дня рождения жены Прилучный публично обратился к ней. Он опубликовал совместное фото с Зепюр и посвятил ей несколько трогательных слов. А сегодня актриса показала сюрприз от супруга. Звезда сериала «Мажор» установил большую надпись «Zippi» на многоэтажном доме и организовал пиротехническое шоу в честь дня рождения Брутян.
Впечатлениями от подарка Прилучного Зепюр поделилась в личном блоге, опубликовав видео.
«Это был мой самый лучший День Рождения! Паша! Любимый!!! Спасибо тебе за смех и слезы счастья! Спасибо тебе за все! Ты главный подарок моей судьбы! Спасибо всем,кто был с нами в этот день, я даже представить не могла, что все мы встретимся в Сочи. И спасибо вам, мои дорогие, читаю ваши комментарии и улыбаюсь», — написала в соцсети актриса.