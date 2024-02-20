Зепюр Брутян похвасталась сюрпризом от Павла Прилучного ко Дню рождения

«Это был мой самый лучший День Рождения! Паша! Любимый!!! Спасибо тебе за смех и слезы счастья! Спасибо тебе за все! Ты главный подарок моей судьбы! Спасибо всем,кто был с нами в этот день, я даже представить не могла, что все мы встретимся в Сочи. И спасибо вам, мои дорогие, читаю ваши комментарии и улыбаюсь», — написала в соцсети актриса.