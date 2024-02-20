Чулпан Хаматова призналась, почему в настоящих реалиях скрывает реальное имя

Чулпан Хаматова была любимицей миллионов зрителей и всегда находила отклик в сердцах фанатов в социальных сетях. Но в ее биографии есть интересный факт, о котором мало, кто знает. Так, живя в России, она частенько ходила по кофейням, но называла себя не своим именем, а представлялась Машей. Почему? Пряталась от фанатов и боялась, что ее звездная личность привлечет слишком много внимания?

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«Не знаю, почему, говорю, что я Маша», — признается артистка, желая, чтобы на стаканчике с кофе сотрудники заведения писали распространенное в РФ имя.

Оказалось, дело совсем не в ее популярности, а в том, что творческая натура не хочет, чтобы ее расспрашивали об имени Чулпан, которое представляет интерес для русскоязычных граждан, так как встречается не так часто.

Для кого-то оно кажется труднопроизносимым, кого-то удивляет своей красотой и необычностью, но факт остается фактом: окружающие заостряют на нем внимание, а Хаматова порядком устала от этого.