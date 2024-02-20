Актриса Ковальчук раскрыла свое состояние после разрыва с Харламовым

Российская актриса театра и кино Екатерина Ковальчук раскрыла подробности своего состояния после разрыва с комиком Гариком Харламовым спустя 3,5 года отношений. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Артистка опубликовала пост в честь своего 31-летия и заявила о том, что родилась заново.

«Переродилась. Это большой труд. И этого не бывает без боли. Но какая же эйфория охватывает после. Здравствуй, новая Катя, от которой я без ума. В добрый путь», — написала актриса.

О том, что Гарик Харламов расстался со своей девушкой актрисой Катериной Ковальчук, стало известно в феврале этого года.

Пара впервые появилась на публике в июне 2021 года. Они вместе посетили матч сборной России со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, их роман начался в 2020 году. До этого Харламов был женат на актрисе Кристине Асмус, с которой прожил в браке семь лет.