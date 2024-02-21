«С меня хватит». Линда Хэмилтон больше не вернется к роли Сары Коннор в «Терминаторе»

Я закончила, с меня хватит. Мне больше нечего сказать. История Сары Коннор завершена. Для меня загадка, почему кто-то может захотеть перезапустить вселенную «Терминатора». Но я знаю, что наш голливудский мир сейчас построен на перезапусках.