Бурак Озчивит заявил о съемках в российском сериале: «На счет роли не могу сказать»

Легендарный турецкий актер Бурак Озчивит (Burak Özçivit) приехал в Россию на радость своим многочисленным фанаткам и ответил на некоторые вопросы журналистов, которые очень волновали аудиторию. Улыбчивый артист, услышав интересный комментарий его вопрос о том, хотел ли бы он сняться в каком-нибудь российском проекте, сразу же ответил положительно.

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«На счет роли не могу сказать, сложно сказать, но я бы, наверное, согласился, если бы такое предложение поступило», — заявил он.

Работа — очень интересный аспект жизни звезды, но еще интереснее для публики обозреть личную жизнь турецкого секс-символа. Все поклонницы прекрасно знают, что мужчина женат и имеет крепкую семью, но как Фахрие Эвджен (Fahriye Evcen) борется с ревностью? Ведь у супруга так много воздыхательниц!

По словам Бурака, девушка уже давно привыкла к такому вниманию. К тому же, она прекрасно знает груз ответственности в профессии актера.