Актер из «Охотника на оленей» Пол Д'Амато умер от надъядерного паралича
Умер Пол Д'Амато, американский актер театра, кино и сериалов, известный, в частности, по "Охотнику на оленей" и "Вратам рая" Чимино.
Всего в фильмографии артиста, снимавшегося с первой половины 1970-х, четверть сотни проектов: "Человек на шесть миллионов долларов", "Удар по воротам", "Огневая мощь", "Иллюзия убийства", "Закон и порядок".
Д'Амато умер в возрасте 75 лет в понедельник. Причиной стал прогрессирующий надъядерный паралич, редкое нейродегенеративное заболевание, поражающее ЦНС.
Артист сражался со страшным недугом четыре года, передает Patch.
Пол Д'Амато родился в Массачусетсе. В четырнадцать начал приобщаться к искусству в качестве рабочего сцены, в 21 год решил, что будет актером. В 1974-м переехал в Вермонт, где влился в местную театральную труппу.