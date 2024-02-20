Актер из «‎Охотника на оленей»‎ Пол Д'Амато умер от надъядерного паралича

Умер Пол Д'Амато, американский актер театра, кино и сериалов, известный, в частности, по "Охотнику на оленей" и "Вратам рая" Чимино.

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Всего в фильмографии артиста, снимавшегося с первой половины 1970-х, четверть сотни проектов: "Человек на шесть миллионов долларов", "Удар по воротам", "Огневая мощь", "Иллюзия убийства", "Закон и порядок".

Д'Амато умер в возрасте 75 лет в понедельник. Причиной стал прогрессирующий надъядерный паралич, редкое нейродегенеративное заболевание, поражающее ЦНС.

Артист сражался со страшным недугом четыре года, передает Patch.