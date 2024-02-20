Актеры Флоренс Пью и Пол Мескаль спровоцировали слухи о романе
Американские актеры Флоренс Пью и Пол Мескал спровоцировали слухи о романе. Об этом сообщает The Sun.
Актеры были замечены вместе на вечеринке кинопремии BAFTA-2024, а до этого их заметили на ужине в Нью-Йорке. Инсайдеры издания подтвердили новости.
«Флоренс и Пол вращаются в одних и тех же кругах и уже некоторое время являются друзьями. Если бы их дружба переросла во что-то более романтичное, никто бы не удивился», — отметили они.
В начале августа Флоренс Пью стала новым амбассадором ювелирного дома Tiffany & Co. Английская актриса вместе с другими посланницами дома Розэ из группы Blackpink, Чимином из группы BTS и певицей Нэнси Аджрам снялась в кампании, посвященной новым моделям Lock.
«Посланники нашего дома демонстрируют новые дизайны в рамках кампании, основанной на идее любви, которая занимает центральное место в ДНК нашего бренда с момента его основания в 1837 году. Новые модели Lock являются прекрасными символами этой идеи», — прокомментировал выбор вице-президент Tiffany & Co. по продукции и коммуникациям Александр Арно.
Ранее Флоренс Пью появилась на публике в полупрозрачном платье.