Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну*

Звезда сериала «Слова пацана» российский актер Никита Кологривый признался, что ему нравится образ рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иностранным агентом) в YouTube-беседе с актером Никитой Ефремовым. По его словам, рэпер предельно честен перед собой и перед слушателями.