Что известно об актрисе Лили Гладстоун: биография, личная жизнь звезды фильма «Убийцы цветочной луны»

Лили Гладстоун — американская актриса индейского происхождения, получила широкую известность после выхода фильма «Убийцы цветочной луны» в 2023 году. До этого артистка уже появлялась на больших экранах: играла в кино и сериалах, однако именно картина Мартина Скорсезе принесла Гладстоун мировую славу. «Лента.ру» рассказывает, что известно о биографии актрисы, ее личной жизни и наиболее ярких ролях.

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Детство и юность

Лили Гладстоун родилась 2 августа 1986 года в американском городке Браунинг в штате Монтана. Детство Лили провела в резервации народа пикани, представителей которого также называют черноногими индейцами. Со стороны отца в ней течет кровь черноногих и индейцев не-персе, а со стороны матери — европейцев (актриса является дальней родственницей Уильяма Гладстоуна, бывшего премьер-министра Великобритании). Когда девочке исполнилось 11 лет, она вместе с семьей переехала в Сиэтл.

В начальной школе Гладстоун принимала участие в школьных спектаклях, а переехав в Сиэтл, присоединилась к молодежной театральной компании Stone Soup. После окончания школы будущая актриса поступила в Университет Монтаны. Там она училась сразу на двух направлениях — изучала режиссуру и актерское мастерство, а также культуру коренных народов США.

Лили Гладстоун получила вторую степень по индеанистике — сфере изучения культуры и истории индейских племен, живущих на территории США

Лили Гладстоун рассказывает, что выбрала будущую профессию еще в возрасте пяти лет. Актриса признается, что на ее решение повлиял фильм «Звездные войны: Возвращение джедая», который вышел через год после рождения Гладстоун. В детстве Лили сильно переживала за судьбу эвоков — милых звероподобных инопланетян, которых на экране атаковали имперские штурмовики. Родители объяснили девочке, что эвоков играют актеры — тогда юная Лили решила, что тоже хочет сыграть эвока на экране.

Я поняла, что не смогу по-настоящему быть эвоком, пока не стану актрисой Лили Гладстоун актриса

В 2008 году, после того, как Гладстоун получила степень бакалавра, она некоторое время играла в театре и преподавала актерское мастерство. До 2013 года актриса сотрудничала с театральным коллективом Living Voices, который занимался созданием шоу, основанных на реальных исторических событиях.

В 2020 году Гладстоун планировала заняться защитой окружающей среды — собиралась подать заявку в Департамент сельского хозяйства США, чтобы контролировать популяцию шершней, убивающих пчел и шмелей. «В то время у меня была практически родительская любовь к пчелам… В груди загорался огонь, когда я думала об этих крылатых убийцах, которые атакуют местные виды насекомых», — признавалась она. В итоге Гладстоун так и не подавала заявку на участие — как раз в это время ее утвердили на роль в «Убийцах цветочной луны».

Актерская карьера

Дебют Лили Гладстоун на большом экране состоялся в 2012 году, тогда актриса сыграла небольшую роль в фильме «Джимми Пикар». После этого она появилась еще в двух малозаметных проектах — картинах «Зима в крови» (2012) и «Подземный» (2015).

В 2016 году Гладстоун начала сотрудничать с независимым режиссером Келли Райхардт — актриса сыграла владелицу ранчо в ее картине «Несколько женщин» (участие в этом фильме также приняли Мишель Уильямс, Лора Дерн и Кристен Стюарт). В 2019 году Гладстоун вновь снялась в фильме Райхардт — исполнила роль жены дельца Фактора в ленте «Первая корова».

Первую главную роль в карьере Гладстоун получила только в 2022 году — снялась в драме Моррисы Мальц «Неизвестная страна», где сыграла девушку по имени Тана. Тана — представительница одного из коренных народов Америки, которая решает проехать через всю страну, чтобы восстановить утраченную связь с семьей. Этот фильм принес Гладстоун первую серьезную награду — премию «Готэм» в номинации «Лучший актер или актриса первого плана».

Всего за свою актерскую карьеру Лили Гладстоун приняла участие более чем в 20 проектах, среди ее работ — эпизодические роли в сериалах «Комната 104», «Миллиарды» и «Псы резервации», а также в полнометражных лентах «Свободная земля», «Плохое сердце Бастера» и «Два глаза».

Настоящим прорывов в актерской карьере для Гладстоун стал фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», в котором актриса исполнила одну из главных ролей.

Лили Гладстоун в «Убийцах цветочной луны»

Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» представили публике в октябре 2023 года, до российских кинотеатров картина добралась в декабре. Это криминальная драма, события которой разворачиваются в Америке 1920-х годов.

За роль коренной американки Молли Беркхарт Лили Гладстоун уже удостоилась лента Мартина Скорсезе.

О чем фильм «Убийцы цветочной луны»? По сюжету безработный Эрнест Беркхарт (Леонардо Ди Каприо), который недавно вернулся домой после Первой мировой войны, решает устроить свою жизнь. Он обращается за помощью к своему дяде Уильяму Хейлу (Роберт Де Ниро), и тот предлагает ему работу водителем. Эрнест быстро заводит роман с Молли Кайл (Лили Гладстоун) — зажиточной девушкой, страдающей диабетом. Молли принадлежит к племени индейцев осейджей, на чьей территории недавно нашли запасы нефти. По закону и земля, и полезные ископаемые принадлежат индейцам, но белые американцы мешают им разбогатеть. Так, осейджей признают недееспособными и запрещают распоряжаться большей частью денег. Тем не менее средства лежат на банковских счетах индейцев. Согласно плану, разработанному Хейлом, Эрнест должен жениться на девушке, а после отправить ее на тот свет, чтобы завладеть наследством Молли. Драма усугубляется тем, что убийства внезапно разбогатевших коренных американцев в последнее время участились — однако власть закрывает глаза на аморальное поведение белых переселенцев.

Во время подготовки к роли Молли Кайл Лили Гладстоун пришлось сбросить 10 килограммов. Помимо этого, девушка несколько недель учила родной язык Молли, на котором говорит народ осейджей. «Больше всего я переживала насчет того, как вдохнуть в Молли понимание героини через мою призму восприятия. При этом было важно оставить открытое пространство, чтобы люди народа осейджей могли понять и решить, кем она была и как бы вела себя», — рассказала актриса о подготовке к роли. Чтобы еще лучше узнать культуру того времени, актриса обращалась за помощью к своей бабушке Лили.

Режиссер картины Мартин Скорсезе неоднократно отмечал, что восхищается актерской работой Гладстоун, а также ее внешностью, интеллектом и активной позицией. «Вы не можете отвести от нее взгляд!» — так Скорсезе описал работу Гладстоун в «Убийцах цветочной луны».