Как Киллиан Мерфи стал звездой? Биография актера, роли, факты из личной жизни

11 марта 2024 года состоится главное событие в киноиндустрии — церемония вручения премии «Оскар». За приз в номинации «Главная мужская роль» поборются пять актеров, среди которых Киллиан Мерфи (Cillian Murphy), сыгравший ученого Роберта Оппенгеймера в одноименном фильме Кристофера Нолана. Несмотря на то что победу предрекают другому актеру, некоторые журналисты и критики фильмы с его участием точно нельзя пропустить.

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Детство и юность

Будущий номинант на «Оскар» родился 25 мая 1976 года в Дугласе, пригороде Корка (Ирландия). Его родители были тесно связаны с педагогикой — мать преподавала в школе французский язык, а отец работал в департаменте образования.

В десять лет Киллиан начал писать песни (и сам же их исполнял), а в средней школе стал заниматься в театральной студии.

Правда, на тот момент он мечтал стать рок-звездой, а не актером, поэтому играл на гитаре со своим братом Поди сразу в нескольких группах

Самой успешной из них стала The Sons of Mr. Green Genes; один из музыкальных лейблов даже предложил братьям контракт на пять альбомов, однако они отказались, потому что Поди еще учился в школе. Кроме того, ребят не устроила сумма гонорара, которую им предложили.

В 1996 году Мерфи поступил на юридический факультет в Университетский колледж Корка, однако завалил сессию и был отчислен после первого же курса. К тому моменту юноша уже задумался об актерской карьере: поводом послужила сильно впечатлившая его театральная постановка — молодого человека поразил спектакль по роману английского писателя Энтони Берджесса «Заводной апельсин». Впрочем, как вспоминает сам Киллиан, в то время его больше интересовали девушки и вечеринки, нежели театр и кино.

Карьера в кино

Позже Киллиан все же начал пробовать себя в короткометражных фильмах и переехал сначала в Дублин, а потом в Лондон. Там перспективного ирландца с необычной внешностью заметил режиссер Дэвид Йейтс, снявший несколько фильмов о Гарри Поттере, и пригласил на второстепенную роль в фильме «Как мы теперь живем».

Первая главная роль Мерфи досталась в фильме «Солнечный ожог» (1999) Дэвина МакДерби, где актер сыграл вместе с Шоном Магуайром и Ингеборгой Дапкунайте

Сам актер считает, что стартом его карьеры стал фильм «Дискосвиньи» (2001), после которого ему предложили роли в фильмах «На краю» (2001), «28 дней спустя» (2002), «Холодная гора» (2003) и «Девушка с жемчужной сережкой» (2003).

В 2005 году судьба привела Мерфи к режиссеру Кристоферу Нолану. Он пробовался на главную роль в фильме Нолана «Бэтмен: Начало», однако не получил ее (Брюса Уэйна в итоге исполнил Кристиан Бейл) и сыграл второстепенного персонажа, Джонатана Крейна. Впоследствии он вернулся к этой роли в фильмах «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

Знакомство с Ноланом для Киллиана Мерфи оказалось судьбоносным

Мерфи стал одним из любимых актеров Нолана и сыграл в его картинах «Начало» (2010), «Дюнкерк» (2017) и «Оппенгеймер» (2023).

Важными картинами для Мерфи оказались также фильмы «Пекло» (2007), «Красные огни» (2012), «Сломленные» (2012), но вторая волна популярности настигла актера только в 2013 году, после роли криминального авторитета Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки». Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков и был номинирован на несколько престижных наград, а сам Мерфи получил премию Irish Film and Television Awards (IFTA) за лучшую мужскую роль.

Интересные факты

Он выпустил книгу для детей

В 2022 году в Ирландии вышла книга «Ionbhá: The Empathy Book for Ireland» (дословно «Книга эмпатии для Ирландии») под редакцией Киллиана Мерфи; он же выступил ее инициатором. Она состоит из стихотворений, эссе и рассказов 89 ирландских писателей и общественных деятелей, размышляющих на тему сочувствия в современном мире. Книга входит в программу курса по эмпатии, который проводится в ирландских школах. По словам Мерфи, молодые люди проводят слишком много времени в интернете и тратят на это эмоциональную энергию, в то время как могли бы направить ее в другое русло. Актер также добавил, что в Ирландии уже провели исследования, доказавшие, что школьники, которые прочитали эту книгу, показали более высокий уровень эмпатии по сравнению со своими сверстниками.

Он избегает соцсетей и публичности

Мерфи нет в социальных сетях, он не любит делать селфи и старается жить максимально приватно. В интервью The Irish Times он пояснил свою позицию.

Его работа заключается в том, чтобы изображать других людей, и чем меньше публика будет знать его настоящего, тем лучше ему удастся играть разных персонажей

Кроме того, он старается делать большие перерывы между съемками, чтобы уделять время семье и отдыхать.

Он отказался от веганства ради роли

Мерфи не ел мяса в течение 15 лет, поскольку опасался коровьего бешенства. Об этом заболевании он узнал из телепередачи и, по его словам, настолько впечатлился, что не мог заставить себя съесть даже кусочек стейка. Однако, когда Киллиана утвердили на роль в «Острых козырьках, ему необходимо было набрать мышечную массу. Тренер сказал, что одних спортивных занятий не хватит, и рекомендовал ему отказаться от вегетарианства, что тот и сделал.

Он активно занимается общественной деятельностью

Мерфи — активный гражданин. Помимо участия в программе, направленной на развитие эмпатии у ирландских подростков, он проводил кампанию за права бездомных, сотрудничал с исследовательским центром ЮНЕСКО по проблемам детей и семьи, а также выступал в поддержку бывших сотрудников компании Vita Cortex, которые устроили сидячую забастовку на заводе.

Лучшие роли

«Завтрак на Плутоне»

Год выхода: 2005

Страна: Ирландия, Великобритания

В ролях: Лиам Нисон, Брендан Глисон, Рут Негга

Ирландия, 1970-е. Молодой и остроумный Патрик Браден живет в маленьком городке, конфликтует с близкими и предпочитает, чтобы его называли Киттен. Устав от одиночества и насмешек, он переезжает в Лондон и начинает поиски своей матери. В столице Британии транс-персоны чувствуют себя свободнее, но сделает ли это Патрика счастливее и сможет ли он найти понимание и любовь?

Год выхода: 2005

Страна: США

В ролях: Рэйчел Макадамс, Брайан Кокс, Лаура Джонсон

Лиза Райзерт и Джексон Риппнер вместе летят в Майами. За увлекательной беседой полет проходит спокойно, и Лизе все больше начинает нравиться ее обаятельный спутник. Вот только она не знает, что на самом деле Риппнер — террорист, который собирается убить одного важного политика. А остановится политик как раз в том отеле, куда направляется Лиза.

«Ветер, который качает вереск»

Год выхода: 2006

Страна: Ирландия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия

В ролях: Падрик Дилейни, Лиам Каннингэм, Орла Фицджералд

Начало XX века. В Ирландии вспыхивают восстания, которые жестоко подавляются британскими войсками. Братья-ирландцы Дэмиен и Тэдди решаются присоединиться к воюющим и отстоять свою свободу. Вскоре британцы прекращают кровопролитие, но Ирландию ждет новое потрясение — гражданская война. И на этот раз братья оказываются по разные стороны баррикад.

«Начало»

Год выхода: 2010

Страна: США, Великобритания

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Эллиот Пейдж, Том Харди

Доминик Кобб — необычный вор; он крадет секреты из подсознания людей, пока они спят. Для шпионажа и разбойной деятельности такой навык — настоящий дар, но вот для личной жизни, скорее, проклятие. Кобб потерял всех, кого любил, и стал изгнанником. Внезапно у него появляется шанс все исправить, но для этого нужно совершить невозможное — не украсть идею, а наоборот, внедрить ее.

Год выхода: 2011

Страна: США

Ученые, наконец, придумали, как остановить старение. После 25 лет люди перестают меняться внешне, однако за следующие годы жизни надо платить — временем. У каждого человека есть таймер, который показывает, сколько ему осталось до смерти, а следят за ходом времени специальные часовые. Главного героя Уилла несправедливо обвиняют в убийстве, и теперь он вынужден скрываться от стражей времени.

«Дюнкерк»

Год выхода: 2017

Страна: Великобритания, Нидерланды, Франция, США

Режиссер: Кристофер Нолан

В ролях: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Барри Кеоган, Кеннет Брана

Драма, основанная на реальных событиях и рассказывающая о спасении более трехсот тысяч солдат в ходе так называемой операции Дюнкерк.

Год выхода: 2017

Страна: Великобритания, Дания

Билл и Джэнет собирают дома друзей. Вечер проходит прекрасно — за вином, вкусной едой и приятными разговорами — пока Билл вдруг не заявляет такое, от чего у всех портится настроение. Теперь веселая вечеринка грозит перерасти в настоящее поле боя.

«Острые козырьки»

Год выхода: 2013-2022

Страна: Великобритания

Бирмингем, 1920-е. В городе орудует жестокая преступная группировка — семья Шелби. Члены одной из самых внушительных гангстерских банд послевоенного времени промышляют грабежом и азартными играми, а в крайнем случае пускают в ход ножи, зашитые в козырьки кепок.

«Оппенгеймер»

Год выхода: 2023

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Кристофер Нолан