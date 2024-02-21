Елизавета Боярская рассказала, что ее дети не смотрят фильмы, где она снималась

Дети Елизаветы не испытывают особого интереса к ее актерской карьере. Наследники актерской четы предпочитают не смотреть киноленты, где снимались их родители. Боярской кажется, что ее наследникам неловко смотреть на нее с Максимом Матвеем в разных образах.

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Также дети не стали смотреть новую работу Боярской – сериал «Великая», премьера которого недавно состоялась на телевидении. При этом, наследники часто бывают с Елизаветой на съемочной площадке.

«Дети не смотрели ничего из того, что я делала. Мне кажется, им будет неловко смотреть, как мама в парике и костюме что-то из себя изображает. Я просто очень хорошо помню свои детские ощущения», - рассказала артистка в беседе с изданием «7Дней».

Помимо этого Елизавета уверена, что ее дети могут не понять отрицательное поведение ее героинь и ассоциировать с ней.

Боярская призналась, что она помнит свои ощущения после фильма «Гардемарины», где принял участие ее отец, Михаил Боярский. Елизавета рассказала, что она увидела, как отец в кадре изменил женщине, предавал людей и плохо относился к другим персонажам.

Елизавета рассказала, сейчас она понимает всю суть актерской профессии, но тогда ей было некомфортно от поведения своего отца в кадре.