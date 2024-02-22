Умерла легендарная польская актриса Магдалена Цвен

Ушла из жизни Магдалена Цвен, польская актриса театра, кино и сериалов, хорошо известная нашим зрителям, артистка дубляжа.

© Российская Газета

Цвен - вдова актера и режиссера Адама Ханушкевича, умершего в Варшаве в 2011 году.

Будущая актриса родилась в 1954 году. В 1976-м окончила Высшую школу кинематографии, телевидения и театра в Лодзи.

Служила в варшавских театрах, на сцене которых сыграла Соню Мармеладову, Машу в "Трех сестрах", Гермию из "Сна в летнюю ночь", Кларису из "Слуги двух господ", сестру Флинн в "Полете над гнездом кукушки".

На экране - с 1970-х: "Дом моих сыновей", "Палас-отель", "И в горе и в радости", сериалы "Клан" и "Цвет счастья".