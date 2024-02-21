Дэвид Крамхолц мог сыграть Существо в «Фантастической четверке»

Я познакомился с Мэттом благодаря своему посту в соцсетях. У меня была встреча с ним, и мы это обсудили. И я никогда раньше не был таким смелым на встрече — я буквально умолял об этой роли и говорил, насколько сильно я хочу её получить. Но, очевидно, этого не случилось.