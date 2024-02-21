Актриса Марина Александрова рассказала о намерении покинуть на время Россию

Актриса Марина Александрова решила на время покинуть Россию. Девушка отправилась в отпуск на Мальдивы. Об этом она рассказала своим подписчикам в сети.

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Вместе с Александровой на острова отправилась ее семья.

По признанию девушки, там она хочет переждать холода.

«У каждого есть свой остров, где хочется скрыться, когда кажется, что серому небу нет конца… окружив себя любимыми, я сбежала», — написала Александрова.