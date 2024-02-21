Актер Кевин Костнер и его супруга официально расторгли брак

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер официально оформили развод спустя 20 лет совместной жизни.

© Кадр из фильма "Месть"

Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Бывшие супруги сохраняют за собой право совместной опеки над их тремя детьми.

О том, что Костнер разводится с женой, стало известно ещё в мае 2023 года.

В сентябре 2023 года пара пришла к дружественному урегулированию бракоразводного процесса.