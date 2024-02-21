Актер Кевин Костнер и его супруга официально расторгли брак
Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер официально оформили развод спустя 20 лет совместной жизни.
Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.
Бывшие супруги сохраняют за собой право совместной опеки над их тремя детьми.
О том, что Костнер разводится с женой, стало известно ещё в мае 2023 года.
В сентябре 2023 года пара пришла к дружественному урегулированию бракоразводного процесса.
Ранее сообщалось, что актёр Хью Джекман расторгнул брак с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака.