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Актер Кевин Костнер и его супруга официально расторгли брак

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер официально оформили развод спустя 20 лет совместной жизни.

Актер Кевин Костнер и его супруга официально расторгли брак
© Кадр из фильма "Месть"

Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Бывшие супруги сохраняют за собой право совместной опеки над их тремя детьми.

О том, что Костнер разводится с женой, стало известно ещё в мае 2023 года.

В сентябре 2023 года пара пришла к дружественному урегулированию бракоразводного процесса.

Ранее сообщалось, что актёр Хью Джекман расторгнул брак с актрисой Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака.

Актеры
Кристин Баумгартнер
Кевин Костнер
Хью Джекман