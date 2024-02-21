Японский режиссер раскрыл отношение соотечественников к русской культуре

Японский театральный режиссер Мотои Миура раскрыл отношение соотечественников к русской культуре. Его слова приводят «Известия».
Миура заявил, что для японцев традиционно интересоваться русской культурой, в особенности литературой.
«У нас есть список произведений, которые обязательны к прочтению по школьной программе. В него входят русские писатели. Например, Достоевского изучают в школе», — отметил он.
По словам режиссера, также популярностью у японцев пользуется русский балет. Он предположил, что его соотечественников также мог бы заинтересовать современный русский театр.
Миура подчеркнул, что отношение простых жителей страны к России не изменилось.
«У нас не объявляют бойкот русской культуре», — пояснил он.
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