$92.35-0.0699.56+0.07
Войти в почту

Японский режиссер раскрыл отношение соотечественников к русской культуре

Японский театральный режиссер Мотои Миура раскрыл отношение соотечественников к русской культуре. Его слова приводят «Известия».

Японский режиссер раскрыл отношение соотечественников к русской культуре
© Lenta.ru

Миура заявил, что для японцев традиционно интересоваться русской культурой, в особенности литературой.

«У нас есть список произведений, которые обязательны к прочтению по школьной программе. В него входят русские писатели. Например, Достоевского изучают в школе», — отметил он.

По словам режиссера, также популярностью у японцев пользуется русский балет. Он предположил, что его соотечественников также мог бы заинтересовать современный русский театр.

Миура подчеркнул, что отношение простых жителей страны к России не изменилось.

«У нас не объявляют бойкот русской культуре», — пояснил он.

Актеры
Мотои Миура