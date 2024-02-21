Как «Игра престолов» изменила жизнь Софи Тернер

Сегодня популярная британская актриса Софи Тернер отмечает свое 28-летие. И хотя в ее фильмографии числятся 15 проектов, нельзя не признать, что всеобщую популярность и признание критиков ей принесла роль рыжеволосой Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов".

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В честь дня рождения актрисы "Рамблер" расскажет, как дебютная роль изменила ее жизнь.

Детство

Софи родилась в Англии, в городке под названием Нортгемптон. Мать – воспитательница в детском саду, отец – бизнесмен. Когда девочке было два года, семейство переехало в Честертон, Уорикшир. Здесь началось ей становление в качестве актрисы: совсем юная Софи стала членом театральной труппы Playbox, в рамках деятельности которой примеряла на себя разные роли.

Дебют

Кадр из сериала "Игра престолов"

В августе 2009 года преподаватель Софи убедил ее пройти прослушивание в предстоящем проекте HBO. Для проб девочка даже сменила свой светлый цвет волос на рыжий и, как мы знаем теперь, не зря: роль старшей дочери верховного лорда севера досталась именно ей.

Производство фильма началось в июле 2010 года, когда Тернер было всего 14 лет. Из-за напряженного графика съемок она перестала посещать занятия в школе и перешла на домашнее обучение: по окончании рабочего дня Софи делала уроки и занималась с репетиторами. На тот момент восходящая звезда, согласно данным издания IndieWire, получала 175 000 долларов за одну отснятую серию.

После "Игры престолов"

Кадр из сериала "Лестница"

Нетрудно догадаться, что после перевоплощения в Сансу Старк и участия в набирающем масштабную популярность сериале, Софи стала получать интересные предложения от продюсеров и режиссеров. Так, через два года после успешного дебюта Софи досталась роль в испано-британском фильме ужасов "Другой я" и в "Тринадцатой сказке", а еще двумя годами позднее она сыграла в боевике "Особо опасна". На сегодняшний день в числе проектов Софи Тернер - фильмы "Люди Икс: Апокалипсис", "Джози" и "Помешанный на времени", сериалы "Выжить", "Лестница” и др.

На днях стало известно, что Софи Тернер исполнит главную роль в психологическом триллере "Доверие", производством которой занимается студия Twisted Pictures ("Пила", "День матери", "Техасская резня бензопилой"). Сценарий для киноленты написал американский писатель Джиджи Леванжи.

Личная жизнь

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