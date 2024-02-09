HBO работает над еще одним спин-оффом «Игры престолов»

В основу киноленты ляжет цикл книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. События развернутся за несколько десятилетий до действий «Дома Дракона», когда Эйгон «Завоеватель» покорил весь континент Вестероса с помощью сестер, жен Рейнис и Визении, а также своих драконов.