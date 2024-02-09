HBO работает над еще одним спин-оффом «Игры престолов»
HBO снимет приквел сериала «Дома Дракона». Известно, что новая история раскроет личность кровожадного короля-завоевателя Эйгона Таргариена.
В основу киноленты ляжет цикл книг «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Р.Р. Мартина. События развернутся за несколько десятилетий до действий «Дома Дракона», когда Эйгон «Завоеватель» покорил весь континент Вестероса с помощью сестер, жен Рейнис и Визении, а также своих драконов.
Над сценарием проекта работает соавтор «Бэтмена» Мэттсон Томлин. Дата премьеры, как и другие детали, пока неизвестны, сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, сериал «Игра престолов» выходил с 2011 по 2019 год и получил восемь сезонов. Спин-офф «Дом Дракона» дебютировал в 2022-м. Второй сезон ожидается летом 2024-го.
Рамблер: главные новости