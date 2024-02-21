Актриса из Нижнего Новгорода высказалась о скандалах вокруг Кологривого

Во время предпоказа сериала «Красный 5» (18+) актриса из Нижнего Новгорода Мария Лисовая, отвечая на вопросы, высказалась о том, есть ли в кино неталантливые актеры. Кроме того, она поделилась мнением о громких высказываниях коллеги по цеху Никиты Кологривого, с которым должна была сыграть в фильме-сказке «По щучьему велению» (6+), где как раз таки звезда отечественного кино выступает в главной роли – Емели.

© Кадр из сериала "Слово пацана"

«С Никитой я познакомилась на одной из примерок. Немножко поговорили, и мне он тогда показался максимально скромным человеком, который не пытается никому ничего доказать. Был очень тихим милым парнем. Что с ним стало – я не знаю. Но, на самом деле, круто, что он выражает свое мнение», – поделилась Лисовая.

Никита Кологривый попал под волну популярности после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). За его плечами есть и другие значимые роли, однако скандальный сериал приковал внимание тысяч зрителей к нему. В череде интервью Кологривый раскритиковал коллег из сериала, заявив, что они зазвездились. Кроме того, нелестно он высказался и об актерах без образования – на примере Александры Бортич – и «лжеартистах» из фильма «Духless» (18+), что сразу же связали с Данилой Козловским. И это далеко не единственные его громкие заявления.

Как отметила Лисовая, нужно понимать – за свободу слова придется получать. Актриса добавила, что Кологривому якобы уже пришлось сменить несколько телефонных номеров, а в соцсетях его страницу оккупировали с угрозами.

«Если ты хочешь что-то сказать про своих коллег, заграничных коллег, то понимай, что эти коллеги к тебе потом придут с вопросиком», – высказалась она.

Лисовая считает, что работы в кино лишиться просто: если актера не возлюбит продюсер или режиссер.

«У нас очень узкий круг, на самом деле, все друг друга знают. Если что-то кому-то где-то сказал, сделал не так или просто провалилась твоя работа – тебя могут поставить в бан. Ты будешь долго ждать следующий кастинг», – раскрыла закадровые подробности нижегородка.

Чуть раньше в ходе диалога актриса также затронула сложности профессии актера.

«Кому-то везет, и он попадает без образования. Но он сам по себе органичный человек, и его все приглашают, всем нужен, например, как Оксана Акиньшина. Это пример, когда удача сошлась с талантом», – высказалась Лисовая.

Кроме того, в ходе диалога с ведущим она уклончиво согласилась с мнением, что в киноиндустрию попадают не только талантливые артисты, но и «по знакомству».