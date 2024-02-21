Актер Антон Богданов рассказал о героизме Хабенского на съемках фильма «‎Огонь»‎

«Константин Юрьевич в это время присел на пенек и… курил. Он сидел всегда немного в стороне и слушал нас, молодых, как мы болтали и байки травили. И вот он услышал, что нам страшно, молча встал, затянулся напоследок, бросил окурок, потушил его и… побежал. Молча. И нам ничего не оставалось делать, как только рвануть за народным артистом», — рассказал Богданов.