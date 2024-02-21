«Разорилась до «Пятерочки»: как живет «папина дочка» Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова, известная по роли Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки», заявила о готовности помочь будущим артистам как репетитор. Что известно о жизни знаменитости, где она снималась, с кем встречается после Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)?

Как Мельникова пытается заработать

Накануне актриса опубликовала на своей странице в социальной сети объявление для абитуриентов, которые готовятся поступать в театральные вузы. Мельникова выразила готовность помочь будущим артистам и поделиться опытом, однако такие услуги не будут бесплатными. Как отметила звезда «Папиных дочек», цена «будет доступной, как в „Пятерочке“».

«Пока есть время, готова онлайн позаниматься с поступающими в театральное. Никаких гарантий, но в процессе может быть полезно и интересно. Так что, если вы абитуриент, — я на связи, пишите в директ. Не бесплатно, но доступно (как в „Пятерочке“)», — написала Дарья.

Поклонники артистки предположили, что звезда может испытывать финансовые трудности. Некоторые пользователи задаются вопросом, почему актрисе не могут помочь близкие люди, которые знают о ее непростой ситуации.

«А где коллеги, родственники, друзья? Совсем некому помочь? Добрых людей много, и они помогут Дарье справиться с проблемами и трудностями! Я в это верю! Дарье сил и здоровья в этот непростой для ее семьи период! Держитесь!» — отмечается в комментариях под соответствующей новостью в группе «Новости шоу-бизнеса» в социальной сети «ВКонтакте».

Другие поклонники оценили иронию Дарьи по поводу платы за помощь начинающим актерам. При этом они пожелали артистке успехов в ее начинаниях.

«Разорилась до „Пятерочки“? Шутка. На самом деле Дарья — большой молодец, успехов ей!» — пишет один из пользователей.

Как сейчас живет Мельникова

В настоящее время актриса продолжает заниматься творчеством, снимаясь в кино и играя в театре. За 2023 год на экраны вышло несколько проектов с ее участием, например, сериалы «Король и Шут», «Волшебный участок» и «Папины дочки. Новые».

Сейчас Мельникова одна выплачивает ипотеку и растит двоих сыновей от экс-супруга Артура Смольянинова — Артура (восемь лет) и Марка (пять лет). Со звездой «9 роты» она развелась в 2021 году, и, как пишут СМИ, помощи от него Мельникова не ожидает, предпочитая зарабатывать собственным трудом.

«Ушедшему „Тиндеру“ посвящается. Ну что ж, ищу партнера для совместной... выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатежеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие», — писала Мельникова в соцсетях.

«О бывшем муже она почти не вспоминает, не отзывается негативно в его адрес и не ждет никакой помощи. Да и, справедливости ради, стоит отметить, что помочь бывшей жене звезда „9 роты“ мало чем может, он сам сидит без работы», — отмечается в материале Woman.ru.

В интервью Федору Бондарчуку Мельникова рассказывала, что, пока она находится на съемках, за детьми присматривают бабушки и дедушка. По ее словам, у них получается жить в таком режиме, однако бывают и проблемы.

«Мы как-то привыкли распределяться. У нас есть чат, и там состоит команда людей: дедушка, бабушка и еще одна бабушка. Все они заряжены, я кидаю расписание детей, и кто-то забирает, кто-то отвозит. И так все справляемся. Но бывают накладки», — рассказывала артистка.

Летом 2023 года стало известно, что в жизни Мельниковой появился новый возлюбленный — 33-летний артист Роман Набатов. Как сообщалось, пара уже живет вместе.

«Теперь Набатов поможет Мельниковой воспитывать сыновей — восьмилетнего Артура и пятилетнего Марка. Актриса призналась, что ей сложно было объяснить наследникам, почему из их жизни исчез папа», — сообщал пишет Дзен-канал «Оригинальное в мире».

Чем знаменита Дарья Мельникова

Артистка родилась 9 февраля 1992 года в Омске. Первой ее киноработой стала главная роль в фильме «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». Режиссер фильма Юрий Морозов и актриса Оксана Сташенко заметили Мельникову на Фестивале визуальных искусств в детском лагере «Орленок», где она танцевала со своим хореографическим ансамблем. За исполнение главной роли в этой картине актриса отмечена двумя кинонаградами.

С 2007 по 2013 год снималась в телесериале «Папины дочки», который принес ей огромную популярность. Также зритель запомнил Мельникову по роли Чумы в детективной драме режиссера Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» (2012 год).