Звезды «Слова пацана» начали выпускать чипсы под названием «Эу, Пацан!»

Российские актеры и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач занялись совместным бизнесом. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Артисты зарегистрировали компанию «Эу, Пацан», которая, как отмечается, будет заниматься продажей снеков и напитков. В разговоре с изданием Минекаев подчеркнул, что развитие бизнеса сможет обеспечить ему финансовую подушку, которая позволит более избирательно подходить к выбору ролей в кино.

15-летний Кемстач напомнил, что ранее уже делился планами открыть бизнес, а также подчеркнул, что просто по книгам этому научиться нельзя — нужна практика.

«Я рад, что моя популярность как инструмент дает мне возможность почувствовать вкус бизнеса и учиться ему, имея рядом с собой старших и опытных партнеров», — рассказал артист.

Известно, что партнерами звезд сериала стала команда, которая ранее сотрудничала с блогером Владом Бумагой и помогала ему развить собственный бренд снеков.