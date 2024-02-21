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Актеры Тимоти Шаламе и Зендая позировали на премьере "Дюны 2" в парных комбинезонах

Актеры Тимоти Шаламе и Зендая посетили премьеру фильма "Дюна 2", которая состоялась 21 февраля в Сеуле. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Актеры Тимоти Шаламе и Зендая позировали на премьере "Дюны 2" в парных комбинезонах
© Газета.Ru

Знаменитости вышли на публику в парных образах. 27-летняя Зендая надела пастельно-розовый комбинезон в футуристическом стиле с серебристыми молниями, который дополнила туфлями-лодочками на каблуках в тон и цепочкой с кулоном.

Актрисе распустили волосы и сделали нюдовый макияж. 28-летний Тимоти Шаламе позировал фотографам в таком же комбинезоне, как у коллеги, только светло-серого цвета. Его образ завершили ботинки в тон. На прошлой неделе Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года.

Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма "Дюна". Зендая вышла на публику в черном платье-комбинации, а ее бойфренд — в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.

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